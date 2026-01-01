గ్రహం అనుగ్రహం: శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు, పుష్య మాసం, తిథి: పౌర్ణమి సా.4.23 వరకు తదుపరి బహుళ పాడ్యమి, నక్షత్రం: ఆరుద్ర రా.6.50 వరకు తదుపరి పునర్వసు, వర్జ్యం: లేదు, దుర్ముహూర్తం: ఉ.6.38 నుండి 8.07 వరకు, అమృత ఘడియలు: ఉ.9.30 నుండి 10.59 వరకు.
సూర్యోదయం : 6.36
సూర్యాస్తమయం : 5.34
రాహుకాలం : ఉ.9.00 నుండి 10.30 వరకు
యమగండం : ప.1.30 నుండి 3.00 వరకు
మేషం: కొన్ని బాకీలు వసూలవుతాయి. సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. బంధువులతో మరింత సఖ్యత. కార్యక్రమాలు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. వృత్తులు, వ్యాపారాలలో పురోభివద్ధి. ప్రయాణాలు.
వృషభం: కుటుంబసభ్యులతో లేనిపోని వివాదాలు. అనారోగ్యం. కొన్ని కార్యాలు చక్కదిద్దడంలో అవాంతరాలు. వృత్తులు, వ్యాపారాలలో సామాన్యస్థితి. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు.
మిథునం: కొత్త కార్యక్రమాలు చేపడతారు. బంధువుల నుంచి శుభవార్తలు. రాబడి కొంత పెరుగుతుంది. దైవకార్యాలలో పాల్గొంటారు. వృత్తులు, వ్యాపారాలలో ముందడుగు వేస్తారు.
కర్కాటకం: స్నేహితులతో మాటపట్టింపులు. అనుకోని ఖర్చులు. ఏ కార్యక్రమం చేపట్టినా నిరాశగానే ఉంటుంది. బంధువులను కలుసుకుంటారు. వృత్తులు, వ్యాపారాలలో మార్పులు.
సింహం: నూతన పరిచయాలు. సమాజసేవలో భాగస్వాములవుతారు. కొన్ని∙నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శిస్తారు. వత్తులు, వ్యాపారాలు ఆశాజనకంగా ఉండి ముందుకు సాగుతారు. వాహనసౌఖ్యం.
కన్య: నూతన ఉద్యోగాలు లభిస్తాయి. కార్యక్రమాలు చకచకా సాగుతాయి. బంధువులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. విలువైన వస్తువులు కొంటారు. వృత్తులు, వ్యాపారాలలో చిక్కులు తొలగుతాయి. చిన్ననాటి విషయాలు గుర్తుకు వస్తాయి.
తుల: కొన్ని కార్యక్రమాలలో జాప్యం. ఆస్తి వివాదాలు. బంధువుల నుంచి సమస్యలు. అనారోగ్య సూచనలు. వృత్తులు, వ్యాపారాలు అంతగా అనుకూలించవు. దూరప్రయాణాలు.
వృశ్చికం: రావలసిన సొమ్ము అందక ఇబ్బంది. రుణయత్నాలు. కొన్ని కార్యాలు వాయిదా. విద్యార్థులకు చికాకులు. బంధువులు, స్నేహితులతో తగాదాలు. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో నిరుత్సాహం.
ధనుస్సు: ఇంతకాలం పడిన కష్టం ఫలిస్తుంది. నూతన కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం. దూరప్రాంతాల నుంచి శుభవార్తలు. వృత్తులు, వ్యాపారాలు సంతృప్తికరంగా ఉంటాయి. ముఖ్య నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు.
మకరం: చాకచక్యంగా కార్యక్రమాలు పూర్తి చేస్తారు. సమాజంలో ఆదరణ. కీలక సమాచారం. వాహనయోగం. ఇంటర్వ్యూలలో విజయం. వృత్తులు, వ్యాపారాలలో ముందడుగు.
కుంభం: అనుకున్న ఆదాయం సమకూరక ఇబ్బంది పడతారు. దేవాలయ దర్శనాలు. కొన్ని కార్యక్రమాలు నిదానంగా సాగుతాయి. వృత్తులు, వ్యాపారాలలో ఒత్తిడులు పెరుగుతాయి.
మీనం: కొన్ని కార్యాలు వాయిదా వేస్తారు. ఆలోచనలు అంతగా కలసిరావు. బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. సోదరుల నుంచి ఒత్తిడులు పెరుగుతాయి. దైవారాధనలో పాల్గొంటారు. వృత్తులు, వ్యాపారాలు సామాన్యంగా ఉంటాయి.