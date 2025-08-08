 ప్రచారంలో టీడీపీ వర్గీయుల రగడ | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ప్రచారంలో టీడీపీ వర్గీయుల రగడ

Aug 8 2025 7:59 AM | Updated on Aug 8 2025 7:59 AM

ప్రచారంలో టీడీపీ వర్గీయుల రగడ

ప్రచారంలో టీడీపీ వర్గీయుల రగడ

ఒంటిమిట్ట: ఒంటిమిట్ట జెడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నికలో అభ్యర్థిని ఎంపిక చేసిన తరువాత.. అందరూ కలిసికట్టుగా ఎంపిక చేసిన అభ్యర్థి అని అన్నమయ్య జిల్లా అధ్యక్షుడు చమర్తి జగన్‌మోహన్‌రాజు ఒక పక్క ప్రకటించారు. కానీ అది కేవలం పార్టీ పరువు కాపాడుకునేందుకే అభ్యర్థిని ఎన్నుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఎందుకంటే అందరూ కలిసి అభ్యర్థి విజయానికి కృషి చేయాల్సింది పోయి.. వర్గ విభేదాలను మనసులో ఉంచుకుని సందర్భంగా వచ్చినప్పుడల్లా ప్రదర్శిస్తున్నారు. గురువారం మండల పరిధిలోని దవంతరపల్లిలో జెడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నిక ప్రచారానికి వెళ్లిన టీడీపీ సీనియర్‌ నాయకుడు, కల్లుగీత కార్మిక సంఘం మాజీ డైరెక్టర్‌ కొమర వెంకట నరసయ్య, మండల టీడీపీ అధ్యక్షుడు గజ్జల నరసింహారెడ్డి వాగ్వాదానికి దిగారు. పూర్తి విరాల్లోకి వెళితే.. వీరిలో వెంకటనరసయ్య మేడా విజయశేఖర్‌రెడ్డి వర్గం అయితే నరసింహారెడ్డి చమర్తి జగన్‌మోహన్‌రాజు వర్గం. వీరి మధ్య గత కొంత కాలంగా వర్గ విభేదాలు నడుస్తూ ఉండేవి. ఈ క్రమంలో ఒక రోజు కొమర వెంకట నరసయ్య సామాజిక మధ్యమంలో నరసింహారెడ్డిపై వార్డు మెంబర్‌గా గెలవలేని వ్యక్తిని మండల అధ్యక్షుడిగా చేశారంటూ ఘాటుగా విమర్శించారు. అంతే కాదు కొంత కాలం నరసింహారెడ్డి సుగవాసి వర్గంలో కూడా పని చేశారు. కానీ అప్పుడు వెంకట నరసయ్య జగన్‌మోహన్‌రాజు వర్గంలో ఉన్నారు. ఆ సమయంలో ఒంటిమిట్ట పంచాయతీలో రెవెన్యూ సదస్సు నిర్వహించారు. ఆ సదస్సులో నరసింహారెడ్డిని, ఆయన అనుచరులను వెంకట నరసయ్యతోపాటు ఆయన అనుచరులు ఒంటిమిట్ట పంచాయతీకి సంబంఽధించిన రెవెన్యూ సదస్సులో పక్క ఊరి వారికి ఏం పని ఉందని అసభ్య పదజాలంలో దూషించారు. ఇది ఇలా ఉంటే ఏమైందో తెలియదు సుగవాసి టీడీపీపై అసంతృప్తితో పార్టీకి ఆయన రాజీనామాచేసి వైఎస్సార్‌సీపీలో చేరడంతో సుగవాసి వర్గంలో ఉన్న నరసింహారెడ్డి జగన్‌మోహన్‌రాజు వర్గంలో చేరారు. అది ఇష్టంలేని వెంకట నరసయ్య.. జగన్‌మోహన్‌రాజు వర్గాన్ని వీడి మేడా విజయశేఖర్‌రెడ్డి వర్గంలో చేరారు. ఇవ్వన్ని మనసులో పెట్టుకున్న నరసింహారెడ్డి సమయం కోసం ఎదురు చూస్తున్నట్లు.. గురువారం మండల పరిధిలోని దవంతరపల్లిలో జరిగే ప్రచారానికి రాష్ట్ర కార్యనిర్వాహక కార్యదర్శి హరిప్రసాద్‌ వస్తున్నాడని తెలిసి వెంకట నరసయ్య అక్కడికి వెళ్లాడు. అది చూసిన నరసింహారెడ్డి అతనికి జరిగిన అవమానాలన్నీ గుర్తుకు తెచ్చుకుని కోపోద్రిక్తుడై వెంకట నరసయ్యతో.. ‘నిన్ను ఎవ్వడు ఇక్కడికి రమ్మన్నాడు, ఏ ఊరి నీది’ అని అవమానంగా మాట్లాడాడు. దీంతో అవమానం భరించలేక వెంకట నరసయ్య నరసింహారెడ్డికి ఎదురు తిరిగాడు. ఇద్దరి మధ్య అసభ్య పదజాలంతో మాటల యుద్ధం జరిగింది. ఇది చూసిన ప్రజలు ఇదేం విడ్డూరం అంటూ నోరు వెళ్లబెట్టి చూస్తూ ఉండి పోయారు. ఈ ఘటన ఎంత వరకు దారి తీస్తుందోనని మండల ప్రజలు అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఒంటిమిట్టలో భగ్గుమన్న విభేదాలు

జగన్‌మోహన్‌రాజు, మేడా విజయశేఖర్‌రెడ్డివర్గీయుల మాటల యుద్ధం

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్‌లో వర్ష బీభత్సం (ఫొటోలు)
photo 2

Varalakshmi Vratam 2025 : వరమహాలక్ష్మి వ్రతం, ముహూర్తం, పూజ,

photo 3

ఎంపీ లేటు వయసు పెళ్లి.. గ్రాండ్‌ రిసెప్షన్‌, అతిథుల్లో సీఎం రేవంత్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

వైఎస్సార్‌సీపీ విక్టరీ.. టీడీపీ కూటమికి విశాఖలో బిగ్‌ షాక్ (చిత్రాలు)
photo 5

హైదరాబాద్ : ఓ ఈవెంట్‌లో సందడి చేసిన మానసా వారణాసి (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP Karumuri Venkat Reddy About DIG Praveen Comments 1
Video_icon

DIG ప్రవీణ్ పత్తేపారం కామెంట్స్.. కారుమూరి ఉగ్రరూపం
YSRCP Speed Up In Pulivendula ZPTC By-election Campaign 2
Video_icon

పులివెందులలో ZPTC ఉప ఎన్నిక ప్రచారంలో దూసుకుపోతున్న YSRCP
Sali Gouraaram SI Praveen Harraments On Lady Constables 3
Video_icon

ఖాకీ డ్రెస్ వేసుకున్న కామాంధుడు
AP Aqua Farmers Fires On Donald Trump 4
Video_icon

ఆక్వాను ముంచిన ట్రంప్
Big Question Special Debate On TDP Rowdies Attack On MLC Ramesh Yadav 5
Video_icon

Big Question: పులివెందులలో పచ్చ సైకోలు ఒక్క సీటు కోసం వందలాది తలలు!
Advertisement
 