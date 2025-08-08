 ఆలయం-చర్చి-దర్గా.. అక్కినేని కోడలు లేటెస్ట్ ట్రిప్ (ఫొటోలు) | Actress Sobhita Dhulipala shared photos from her recent trips on Instagram | Sakshi
ఆలయం-చర్చి-దర్గా.. అక్కినేని కోడలు లేటెస్ట్ ట్రిప్ (ఫొటోలు)

Aug 8 2025 12:55 PM | Updated on Aug 8 2025 1:07 PM

అక్కినేని కోడలు శోభిత.. తమిళనాడులో తెగ తిరిగేస్తోంది.
1/11

అక్కినేని కోడలు శోభిత.. తమిళనాడులో తెగ తిరిగేస్తోంది.

బంధువుల పెళ్లి కోసం నాగపట్టణం వెళ్లిన ఈమె..
2/11

బంధువుల పెళ్లి కోసం నాగపట్టణం వెళ్లిన ఈమె..

akkineni sobhitad latest trip photos3
3/11

ఆలయాలు, దర్గా, చర్చిలతో పాటు బీచ్‌లోనూ తిరుగుతూ ఎంజాయ్ చేస్తోంది.

akkineni sobhitad latest trip photos4
4/11

akkineni sobhitad latest trip photos5
5/11

akkineni sobhitad latest trip photos6
6/11

akkineni sobhitad latest trip photos7
7/11

akkineni sobhitad latest trip photos8
8/11

akkineni sobhitad latest trip photos9
9/11

akkineni sobhitad latest trip photos10
10/11

akkineni sobhitad latest trip photos11
11/11

# Tag
Sobhita dhulipala sobhita Trip Photos Actress Gallery Movie News
