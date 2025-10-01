 'గూఢచారి 2' హీరోయిన్ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు) | Actress Wamiqa Gabbi Birthday Celebrations Photos | Sakshi
'గూఢచారి 2' హీరోయిన్ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)

Oct 1 2025 5:41 PM | Updated on Oct 1 2025 5:49 PM

Actress Wamiqa Gabbi Birthday Celebrations Photos1
1/9

హిందీలో పలు సినిమాలు చేస్తూ.. తెలుగులో ప్రస్తుతం అడివి శేష్ 'గూఢచారి 2'లో నటిస్తోంది. తాజాగా ఈమె బర్త్ డేని సింపుల్‌గా సెలబ్రేట్ చేసుకుంది. ఆ ఫొటోలని ఇన్ స్టాలో షేర్ చేసింది.

Actress Wamiqa Gabbi Birthday Celebrations Photos2
2/9

Actress Wamiqa Gabbi Birthday Celebrations Photos3
3/9

Actress Wamiqa Gabbi Birthday Celebrations Photos4
4/9

Actress Wamiqa Gabbi Birthday Celebrations Photos5
5/9

Actress Wamiqa Gabbi Birthday Celebrations Photos6
6/9

Actress Wamiqa Gabbi Birthday Celebrations Photos7
7/9

Actress Wamiqa Gabbi Birthday Celebrations Photos8
8/9

Actress Wamiqa Gabbi Birthday Celebrations Photos9
9/9

Actress birthday celebrations Photos
