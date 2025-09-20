 నిరసన తెలిపే హక్కును కాలరాస్తారా? | YS Jagan slams CM Chandrababu Naidu | Sakshi
నిరసన తెలిపే హక్కును కాలరాస్తారా?

Sep 20 2025 4:49 AM | Updated on Sep 20 2025 4:49 AM

YS Jagan slams CM Chandrababu Naidu

శాంతియుత ఆందోళనలను ఎందుకు పాశవికంగా అడ్డుకోవాలనుకున్నారు?

సీఎం చంద్రబాబును నిలదీసిన వైఎస్‌ జగన్‌

నిరసన తెలుపుతున్న వారిపై ఎందుకు లాఠీచార్జ్‌ చేశారు?

రాష్ట్రంలో ప్రజాస్వామ్యం అనేది ఉందా?

సాక్షి, అమరావతి: ప్రభుత్వ మెడికల్‌ కాలేజీలను ప్రైవేటీ­కరిస్తూ సీఎం చంద్రబాబు తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకి­స్తూ వైఎస్సార్‌సీపీ యువజన, విద్యార్థి విభాగాల ఆధ్వర్యంలో శుక్రవారం శాంతియుతంగా ఆందోళనలు, ర్యాలీలు నిర్వ­హించిన వారిపై పోలీసులు లాఠీచార్జ్‌ చేయడం దారుణమని వైఎస్సార్‌సీపీ అధ్యక్షుడు వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 

ప్రజల తరఫున నిరసన తెలిపే రాజ్యాంగ పరమైన హక్కులను కాలరాస్తారా? అంటూ సీఎం చంద్ర­బాబును నిలదీశారు. మెడికల్‌ కాలేజీల ప్రైవేటీకరణ నిర్ణయాన్ని ఉపసంహరించుకునేంత వరకు పోరా­టా­లు మరింత ఉద్ధృతంగా కొ­న­సాగుతాయని స్పష్టం చేశా­రు. ఈ మేరకు శుక్ర­వారం ‘ఎక్స్‌’లో పోస్టు చేశారు. అందులో ఏమన్నారంటే..

» చంద్రబాబు గారూ.. ప్రజారోగ్య రంగాన్ని, పేదల ఆ­రోగ్య భద్రతను కాపాడుకునేందుకు, మెడికల్‌ కాలేజీల ప్రై­వేటీకరణను వ్యతిరేకిస్తూ ప్రజల తరఫున, వారి గొంతును గట్టిగా వినిపిస్తూ, వారితో కలిసి వైఎస్సార్‌సీపీ యూ­త్, స్టూడెంట్‌ విభాగాల నేతృత్వంలో చేపట్టిన శాంతి­యుత ఆందోళనలు, ర్యాలీలను ఎందుకు పాశవికంగా అడ్డు­కోవాల­ను­కున్నారు? ఎందుకు లాఠీచార్జ్‌ చేశారు? గృహ నిర్బంధాలు, అరెస్టులు ఎందుకు చేశారు? ఈ రాష్ట్రంలో అసలు ప్రజాస్వామ్యం అనేది ఉందా? ప్రజల తరఫున ని­రసన తెలిపే రాజ్యాంగపరమైన హక్కులను కాలరాస్తారా? 

» మీరు స్కాములు చేస్తూ ప్రజల ఆస్తులైన గవర్నమెంట్‌ మెడికల్‌ కాలేజీలను మీ అనుయాయులకు అమ్మేస్తుంటే వాటిని ప్రశ్నించకూడదా? ప్రజల తరఫున గొంతెత్తితే అణ­చి వేస్తారా? మెడికల్‌ కాలేజీల ప్రైవేటీకరణను వ్యతిరే­కి­స్తూ అసెంబ్లీ వెలుపల కూడా మా పార్టీ ఎమ్మెల్సీ­లు నిర­సిస్తుంటే పోలీసులతో దౌర్జన్యం చే­యించడం మీ బరితె­గింపు కాదా? ఈ కార్యక్రమాన్ని కవర్‌ చేస్తున్న మీడియా ప్రతినిధులపై దాడులకు దిగుతారా? ఏమిటీ రాక్షసత్వం? 

»  మీరింతగా తెగబడినా ప్రజా ప్రయోజనాల పరిరక్షణ కోసం మా పార్టీ ఆధ్వర్యంలో మా నాయకులు, వీరితో­పాటు యువతీ యువకులు, స్టూడెంట్లు తెగింపు చూపా­రు. ప్రజల పక్షాన నిలిచి అటు శాసన మండలిలో, ఇటు మెడికల్‌ కాలేజీల ఆవరణలో విజయవంతంగా ఆందోళన కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. ఇందులో పాల్గొన్న వారందరికీ అభినందనలు తెలియజేస్తున్నా. పేదల ఆరోగ్య భ­ద్రత, పేద విద్యార్థుల ప్రయోజనాల పరిరక్షణ కోసం, మె­డికల్‌ కాలేజీల ప్రైవేటీకరణ నిర్ణయాన్ని ఉపసంహరించు­కునేంత వరకు పోరాటాలు ఉధృతంగా కొనసాగుతాయి. 

