 ప్రజాకవి శ్రీశ్రీకి వైఎస్‌ జగన్‌ నివాళి | YS Jagan Pay Tribute to Sri Sri On Birth Anniversary
Sakshi News home page

Trending News:

ప్రజాకవి శ్రీశ్రీకి వైఎస్‌ జగన్‌ నివాళి

Apr 30 2026 1:11 PM | Updated on Apr 30 2026 1:19 PM

YS Jagan Pay Tribute to Sri Sri On Birth Anniversary

మహాకవి శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు జయంతి నేడు. ఈ సందర్భంగా వైఎస్సార్సీపీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌ మోహన్‌రెడ్డి నివాళులర్పిస్తూ ఎక్స్‌ ఖాతాలో ఓ పోస్ట్‌ చేశారు.  

అణగారిన వర్గాల వేదనను అక్షర రూపంలో జ్వాలగా మలిచి విప్లవానికి నాంది పలికిన మహాకవి శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు (శ్రీశ్రీ) గారు. ``నేను సైతం.. నేను సైతం ప్రపంచాగ్నికి సమిధనొక్కటి ఆహుతిచ్చాను`` అంటూ సామాన్యుల్లోనూ అభ్యుదయ భావాన్ని నింపిన అక్షర శిల్పి శ్రీశ్రీ.. 

..నిద్రావ‌స్థ‌లో ఉన్న‌ సమాజాన్ని ‘మహాప్రస్థానం’తో తట్టి లేపి, చైతన్యాన్ని తీసుకువచ్చిన ప్రజాకవి జయంతి సందర్భంగా నివాళులర్పిస్తున్నాను అంటూ ఎక్స్‌ ఖాతాలో వైఎస్‌ జగన్‌ పోస్ట్‌ చేశారు. 

 

Photos

View all
