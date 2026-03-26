 పెళ్లిలో ఎలాంటి మార్పు లేదు.. భోజ‌నాల్లేవంతే! | Variety Wedding Card Viral in Manyam District
పెళ్లిలో ఎలాంటి మార్పు లేదు.. భోజ‌నాల్లేవంతే!

Mar 26 2026 12:15 PM | Updated on Mar 26 2026 12:15 PM

పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా: అమెరికా–ఇరాన్‌ మధ్య కొద్ది రోజులు గా జరుగుతున్న యుద్ధం వల్ల ఎల్పీజీ కొరత వల్ల చాలా ప్రాంతాల్లో హోటళ్లు మూతబడుతున్నాయి. హాస్టళ్లలో భోజనానికి ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. సామాన్యులను గ్యాస్‌ కష్టాలు వెంటాడుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో వివాహం జరిగితే ఇలా ఉంటుందోనని తెలియజేస్తూ ముద్రించిన వివాహ ఆహ్వాన పత్రిక వెరైటీ ఉంది. 

ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి..  
ప్రస్తుతం జరుగుతన్న యుద్ధం వల్ల వివాహ కార్యక్రమాల్లో ఎటువంటి మార్పు లేదని, కావున బంధు, మిత్రులు అందరూ వివాహ కార్యక్రమానికి సకాలంలో హాజరు కావాలని కోరుతున్నాం. గ్యాస్‌ సిలిండర్లు కొరత వల్ల కేవలం భోజనం ఏర్పాట్లు మాత్రమే రద్దు చేయబడ్డాయి. మిగిలిన కార్యక్రమాలు యథావిధిగా జరుగుతాయి. కానుకలు ఇచ్చేవారు నిరభ్యంతరంగా ఇవ్వొచ్చు.. వాటిపై ఎటువంటి ఆంక్షలు లేవు.. మీరంతా కుటుంబ సమేతంగా విచ్చేసి నూతన వధూవరులను దీవించవలసినదిగా కోరుతున్నాము. మీ కోసం మంచినీటి సౌకర్యం ఏర్పాటు చేశాం.. గమనించగలరు ధన్యవాదాలు అంటూ.. ఆహ్వానించగా దానికి బదులుగా బందువులు ఈ విధంగా బదులిచ్చారు.. 

ఆహ్వానించినందుకు ధన్యవాదాలు... 
మా కారు గ్యాస్‌తో నడుస్తుంది.. ప్రస్తుతం గ్యాస్‌ కొరత వల్ల కారు కదిలేలా లేదు. కాబట్టి మేము పెళ్లికి రాలేకపోతున్నాం.. మీ కార్యక్రమాన్ని యథా విధిగా కానివ్వండి.. వధూవరులకు మా దీవెనలు ఎప్పుడూ ఉంటాయి.. ప్రస్తుతం ఈ వార్త నెట్టింట చక్కెర్లు కొడుతోంది. సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతోంది. ఈ ఆహ్వాన పత్రిక చూసిన వారంతా ట్రెండ్‌కు తగ్గుట్టుందని పొట్ట చెక్కలయ్యేలా నవ్వుకుంటున్నారు.

   

Related News By Category

Related News By Tags

Photos

View all
photo 1

జూ.ఎన్టీఆర్‌ సతీమణి ప్ర‌ణ‌తి బర్త్‌డే సెలబ్రేషన్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్ : ఒక చేయి.. ఆపన్నహస్తాలెన్నో! ఈ ఫోటోలు చూడండి
photo 3

నువ్వు దేవుడిచ్చిన వరం.. కూతురిని చూసి మంచు లక్ష్మీ ఎమోషనల్ (ఫోటోలు)

photo 4

డిఫరెంట్ లుక్స్‌తో షాకిచ్చిన శోభిత (ఫొటోలు)
photo 5

వావ్ అనేలా మహేశ్-రాజమౌళి 'వారణాసి' సెట్స్ ఫొటోలు

Video

View all
Sleeper Passengers Couldnt Escape From Bus Fire 1
Video_icon

మార్కాపురంలో హృదయ విదారక దృశ్యాలు
America And Iran Conditions To End The War 2
Video_icon

యుద్ధం ఆగాలంటే.. ఇరాన్ అమెరికా వార్ కండిషన్స్
Kumbh Mela Monalisa Serious Allegations Against Director Sanoj Mishra 3
Video_icon

నన్ను తాకుతూ నరకం చూపించేవాడు.. డైరెక్టర్ పై మోనాలిసా సంచలన ఆరోపణలు
Hero Raj Tarun Ex Girlfriend Lavanya Hulchul 4
Video_icon

మద్యం మత్తులో హల్చల్ చేసిన రాజ్ తరుణ్ మాజీ ప్రియురాలు లావణ్య
SBI Fixed Deposit Interest Rates Increased 5
Video_icon

SBI కస్టమర్ కు గుడ్ న్యూస్.. FD వడ్డీ రేట్లు పెంపు.. ఎంతంటే..?
