 శివాలయంలో అపచారం... దేవుడి దీపంతో | Youth Sparks Outrage After Using Temple Lamp To Light Cigarette In Kurnool, More Details Inside | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

శివాలయంలో అపచారం... దేవుడి దీపంతో

Jul 7 2026 12:46 PM | Updated on Jul 7 2026 12:57 PM

Sri Muneeshwara Shiva Temple Incident On Kurnool District

రీల్స్‌ కోసం దేవుడి దీపంతో సిగరెట్‌ వెలిగించిన యువకుడు

కర్నూల్‌, ఆదోని అర్బన్‌: భక్తుల మనోభావాలతో ఆడుకోవడం కొందరికి పరిపాటిగా మారింది. రీల్స్‌ కోసం ఓ యువకుడు  దేవుడికి వెలిగించిన దీపంతో సిగరెట్‌ వెలిగించుకున్న దృశ్యం సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌ అవుతోంది.

ఆదోని పట్టణంలోని రణమండల కొండ మార్గమధ్యలో శ్రీ మునీశ్వర శివాలయంలో గుర్తు తెలియని యువకుడు నోట్లో సిగరెట్‌ పెట్టుకుని నేరుగా శివుడి ముందు వెలిగించిన దీపంతో వెలిగించుకున్నాడు. అనంతరం తలపైకి ఎత్తి పొగను వదిలి స్వామివారికి నమస్కరించి నవ్వుతూ అక్కడి నుంచి బయటకు వెళ్లి మళ్లీ నందికి నమస్కరించి నవ్వుతూ వెళ్లిపోయాడు. ఈ దృశ్యాలను మరొకరు సెల్‌ఫోన్‌లో బంధించి సోషల్‌ మీడియాలో షేర్‌ చేశారు. ఈ ఘటనపై హిందూ సంఘాలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.   

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

గద్వాల్ చీరలో అక్కినేని కోడలు శోభిత (ఫొటోలు)
photo 2

భార్యతో కలిసి హీరో నాగశౌర్య జపాన్ టూర్ (ఫొటోలు)
photo 3

సందడిగా నిర్మాత బోనీ కపూర్ కూతురు అన్షులా పెళ్లి(ఫొటోలు)
photo 4

సంయుక్త నీ అందం వేరే! (ఫొటోలు)
photo 5

తిరుపతిలో ఘనంగా 'లెనిన్' ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Hot Discussion On Revanth Reddy Comments and Present Politics In Telangana 1
Video_icon

రాముడు కావాలా.. రావణుడు కావాలా?
Telangana DSP Bheem Reddy 14 Day Judicial Remand 2
Video_icon

డీఎస్పీ భీమ్ రెడ్డి కి 14 రోజుల రిమాండ్
Big Twist In Gnaneshwari Missing Case Latest Updates 3
Video_icon

ఊహించని ట్విస్ట్ ఇచ్చిన చిన్నారి బంధువు.. కేసులో కీలక మలుపు..

Rachamallu Siva Prasad Reddy Slams Deputy CM Pawan Kalyan 4
Video_icon

ఆ తల్లిలా నేను కూడా పవన్ పై కేసు వేస్తా.. ప్రశ్న రావణ్ పై దేశద్రోహం కేసు
Heavy Rains Lashes Northern States 5
Video_icon

ఉత్తరాదిలో ఉప్పెన వరదలతో కొట్టుకుపోతున్న నార్త్..
Advertisement
 