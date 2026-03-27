ఎల్‌పీజీ గ్యాస్‌ వినియోగదారులకు భారీ ఊరట!

Mar 27 2026 10:21 AM | Updated on Mar 27 2026 10:36 AM

MT Jumbo is expected to arrive on March 27 from Russia

సాక్షి,విశాఖ: పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న సంక్షోభంలో భారత్‌లో పెట్రోల్‌, డీజిల్‌తో పాటు ఇతర సహజ వనరుల కొరత ఏర్పడింది. ఆ కొరతను తగ్గించేలా కేంద్రం వడివడిగా చర్యలు తీసుకుంటుంది. ఈ క్రమంలో రష్యా నుంచి ఎల్‌పీజీ గ్యాస్‌ను భారీ ఎత్తున కొనుగోలు చేసింది. గ్యాస్‌ నౌకలు రష్యా నుంచి విశాఖ పోర్టుకు వస్తున్నాయి.

ఇటీవలే రష్యా నుంచి బయలుదేరిన భారీ క్రూడాయిల్‌ నౌక ‘ఎంటీ జంబో’ విశాఖ పోర్టుకు చేరుకోనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నౌకలో మొత్తం 1,36,728 మెట్రిక్ టన్నుల క్రూడాయిల్‌ ఉంది. పోర్టు అధికారులు నౌకను బెర్త్‌కు చేర్చి, నేటి నుంచే అన్‌లోడింగ్ ప్రక్రియను ప్రారంభించేందుకు ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు. ఈ సరుకు రాకతో తూర్పు తీరంలోని రిఫైనరీలకు అవసరమైన ముడి చమురు సరఫరా స్థిరంగా ఉంటుంది.

ఎంటీ జంబో రాకతో విశాఖపట్నం తీరంలో ఇంధన సరఫరా సమస్యలు తగ్గే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. ప్రపంచ దేశాల్లో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలు నడుమ విశాఖ పోర్టుకు వరుసగా ముడిచమురు, ఎల్‌పీజీ నౌకలు చేరుకోవడం ఊరట కలిగినట్లైంది.  

ఇటీవల వైజాగ్‌ పోర్టుకు BW Birch అనే ఎల్‌పీజీ నౌక చేరుకుంది. ఈ నౌకలో 24వేల మెట్రిక్ టన్నుల ఎల్‌పీజీ గ్యాస్‌ ఉంది. నౌక నుంచి గ్యాస్‌   ట్రాన్స్‌షిప్‌మెంట్ ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. గ్యాస్ కొరతతో ప్రజలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్న సమయంలో వరుసగా గ్యాస్‌,ముడిచమురు నౌకలు రావడం ఊరట కలిగించినట్లైంది.

పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల కారణంగా దేశవ్యాప్తంగా ఇంధన సరఫరా సమస్యలు తలెత్తుతాయన్న భయాలు నెలకొన్నాయి. అయితే విశాఖ పోర్టుకు వరుసగా ముడి చమురు, ఎల్‌పీజీ నౌకలు చేరుకోవడం వల్ల ఆందోళనలు తగ్గుతున్నాయి. పోర్టు అధికారులు కూడా రాబోయే వారాల్లో మరిన్ని క్రూడ్ ఆయిల్ నౌకలు రానున్నాయని వెల్లడించారు.

Related News By Category

Related News By Tags

Photos

View all
photo 1

రామ్ చరణ్ బర్త్‌డే స్పెషల్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

మార్కాపురం బస్సు ప్రమాదం.. హృదయ విదారక దృశ్యాలు
photo 3

అనంతపురంలో దేవరకొండ, రష్మిక సందడి (ఫొటోలు)
photo 4

భద్రాచలంలో కనుల పండువగా శ్రీసీతారాముల ఎదుర్కోలు ఉత్సాహం (ఫొటోలు)
photo 5

రష్మిక- విజయ్ పెళ్లికి నెల.. జ్ఞాపకాల్లో విరోష్ జంట.. (ఫోటోలు)

Video

View all
YSRCP Karumuri Venkat Reddy Shocking Comments On Markapuram Bus Tragedy 1
Video_icon

100 కు కాల్ చేస్తే లిఫ్ట్ చేయమనండి.. మార్కాపురం బస్సు ఘటనపై వెంకట్ రెడ్డి షాకింగ్ నిజాలు
All Party Leaders Slams Chandrababu Over Pulivendula Medical College Privatise 2
Video_icon

నీకు పగ జగన్ మీదనా.. జనం మీదనా.. నీ పనికిమాలిన సీనియారిటీ ఎవడికి కావాలి?
Iran Escalates War To A New Level 3
Video_icon

పట్టు బిగించిన ఇరాన్.. ఇక భీకర యుద్ధమే
Grand Preparations For Sri Rama Navami Kalyanam At Bhadradri 4
Video_icon

సీతారాముల కల్యాణానికి ముస్తాబైన భద్రాద్రి
Police Gun Shoot On Accused In Anantapur 5
Video_icon

బాలుడిని హత్య చేసిన సర్వేష్ పై పోలీసుల కాల్పులు
