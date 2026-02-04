 మరికాసేపట్లో గుంటూరుకు వైఎస్‌ జగన్‌ | YS Jagan Guntur Tour Speech And Meet Console Ambati Family Updtes | Sakshi
మరికాసేపట్లో గుంటూరుకు వైఎస్‌ జగన్‌

ఇది బాబుగోరి జంగిల్‌ రాజ్‌

  • ఏపీలో కొనసాగుతున్న కూటమి ఆటవిక పాలన
  • వైఎస్సార్‌సీపీ నేతలే లక్ష్యంగా దాడులు, కేసులు, అరెస్టులు
  • తాజాగా.. వరుసగా.. మాజీ మంత్రులుపై దాడులకు యత్నం
  • విడదల రజిని, మాజీ ఎమ్మెల్యే బొల్లా బ్రహ్మనాయుడిపై దాడికి ప్రయత్నం
  • అంబటి రాంబాబు నివాసంపై దాడి.. విధ్వంసకాండ
  • జోగి రమేష్‌ ఇంటిపై పెట్రోల్‌ బాంబుతో దాడులు
  • తృటితో దాడి నుంచి తప్పించుకున్న అంబటి, ఆయన కుటుంబ సభ్యులు
  • పట్టపగలే.. అదీ పోలీసుల సమక్షంలో కర్రలతో తిరిగిన టీడీపీ గూండాలు
  • ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చని చంద్రబాబు
  • దాడుల్ని మౌనంగా చూస్తూ ఉండిపోతున్న పోలీసులు
  • దాడులు చేసేవారిని వదిలేసి.. ఉల్టా బాధితులపైనే కేసులు పెడుతున్న పోలీసులు
  • వైఫల్యాలను ప్రశ్నిస్తున్నారనే వైఎస్సార్‌సీపీ నేతలపై వరుస దాడులు
  • కూటమి ప్రభుత్వ వైఖరిపై మండిపడుతున్న జనం
2026-02-04 10:23:25

అంబటి కుటుంబానికి అండగా..

  • అంబటి కుటుంబానికి అండగా వైఎస్సార్‌సీపీ
  • ఇప్పటికే.. టీడీపీ గూండాల దాడిలో ధ్వంసమైన అంబటి నివాసాన్ని పరామర్శించిన నేతలు
  • అంబటి కుటుంబాన్ని పరామర్శించి.. ధైర్యం చెప్పిన కీలక నేతలు
  • ఇవాళ అంబటి కుటుంబానికి వైఎస్‌ జగన్‌ పరామర్శ
  • ఏపీలో జంగిల్‌ రాజ్‌ నడుస్తోందంటూ వైఎస్‌ జగన్‌ ఆగ్రహం
2026-02-04 10:23:25

అంబటి నివాసం వద్ద భారీగా..

  • అంబటి నివాసం టీడీపీ మూకల దాడి
  • రక్షణ కోరుతూ ఏపీ హైకోర్టులో అంబటి భార్య పిటిషన్‌
  • పిటిషన్‌ను పరిగణనలోకి తీసుకున్న హైకోర్టు
  • టీడీపీ శ్రేణుల నుంచి రక్షణ కల్పించాలంటూ ఆదేశాలు
  • తన తండ్రితో పాటు తమనూ చంపాలని చూశారంటూ అంబటి కూతుళ్ల ఆవేదన
  • అంబటి నివాసం వద్ద భారీగా మోహరించిన పోలీసులు
2026-02-04 10:23:25

అంబటి హత్యకు కుట్ర.. అసలేం జరిగిందంటే..2

  • చంద్రబాబుపై తన వ్యాఖ్యలకు క్షమాపణలు చెప్పిన అంబటి
  • ఇదే అదనుగా.. డైవర్షన్‌ డ్రామాలకు దిగిన టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు
  • టీడీపీ లడ్డూలో కొవ్వు కలవలేదన్న ప్రచారం ఉత్తదని తేలడంతో.. దిగజారుడు రాజకీయాలకు దిగిన బాబు
  • గల్లా మాధవి, ఆమె భర్త ఆధ్వర్యంలో అంబటి నివాసంపై విరుచుకుపడ్డ టీడీపీ రౌడీ మూకలు
  • నివాసం, ఆఫీస్‌లో ఫర్నీచర్‌ ధ్వంసం చేసిన గూండాలు
  • ఆ విధ్వంస కాండను అడ్డుకోకుండా.. చోద్యం చూస్తూ ఉండిపోయిన పోలీసులు
  • అంబటి, కుటుంబ సభ్యును సురక్షితంగా చూసుకున్న వైఎస్సార్‌సీపీ శ్రేణులు
  • అంబటితో దాడి, ఇతర పరిణామాల గురించి మాట్లాడిన వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత వైఎస్‌ జగన్‌ మోహన్‌రెడ్డి
  • ధైర్యంగా ఉండాలంటూ పరామర్శ
  • ఈలోపు.. అంబటి నివాసానికి చేరుకున్న నల్లపాడు పోలీసులు
  • షీల్డ్‌ల మధ్యే అంబటిని అరెస్ట్‌ చేసి వాహనంలో తరలింపు
  • నాటకీయ పరిణామల నడుమ అంబటిని మెజిస్ట్రేట్‌ ముందు ప్రవేశపెట్టిన పోలీసులు
  • 14 రోజుల రిమాండ్‌ నేపథ్యంలో.. రాజమండ్రి జైలుకు తరలింపు
  • దాడి.. అరెస్టులను తీవ్రంగా ఖండించిన వైఎస్సార్‌సీపీ
2026-02-04 10:23:25

అంబటి హత్యకు కుట్ర.. అసలేం జరిగిందంటే..1

  • తిరుమల లడ్డూ ప్రసాదంపై చంద్రబాబు అసత్య ప్రచారం
  • ఆ ప్రచారాన్ని ఉధృతంగా కొనసాగించిన పవన్‌ కల్యాణ్‌ 
  • శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదంలో వాడిన నెయ్యిలో జంతువుల కొవ్వు కలిసిందని.. వైఎస్సార్‌సీపీ హయాంలోనే అది జరిగిందని బాబు, పవన్‌ల ప్రచారం
  • చంద్రబాబు చేసిన అసత్య ప్రచారాన్ని ఖండించిన వైఎస్సార్‌సీపీ
  • సీబీఐ దర్యాప్తునకు సుప్రీం కోర్టును ఆశ్రయించిన టీటీడీ మాజీ చైర్మన్‌, వైఎస్సార్‌సీపీ రాజ్యసభ ఎంపీ వైవీ సుబ్బారెడ్డి
  • ఈలోపు.. సీబీఐ సిట్‌ విచారణలో ఎలాంటి జంతుల కొవ్వు కలవలేదని నిర్ధారణ
  • ఈ నివేదిక ఆధారంగా చంద్రబాబు తప్పుడు ప్రచారాన్ని ఎత్తి చూపిన వైఎస్సార్‌సీపీ
  • అయినా అబద్ధపు ప్రచారం మానని చంద్రబాబు అండ్‌ కో
  • రాష్ట్రవ్యాప్తంగా.. వైఎస్సార్‌సీపీ హయాంలో ఘోర తప్పిదం జరిగిందంటూ పోస్టర్లు వేయించిన టీడీపీ, జనసేన
  • కౌంటర్‌గా.. పాప ప్రక్షాళన పూజలకు దిగిన వైఎస్సార్‌సీపీ
  • గుంటూరు గోరంట్ల వెంకటేశ్వరస్వామి గుడిలో పూజలకు బయల్దేరిన మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు
  • కర్రలతో అంబటి వాహనాన్ని అడ్డుకుని.. దాడి చేసే ప్రయత్నం
  • పోలీసుల జోక్యం.. అదే సమయంలో అంబటిని బూతులతో రెచ్చగొట్టిన టీడీపీ మూకలు
  • ఈ క్రమంలోనే పరుష పదజాలం వాడిన అంబటి
  • ఆపై తన వ్యాఖ్యలు తప్పేనంటూ వివరణ ఇచ్చిన అంబటి
2026-02-04 10:06:26

అంబటి ఫ్యామిలీపై టీడీపీ గూండాల అరాచకం

  • అంబటి నివాసంలో టీడీపీ రౌడీ మూక విధ్వంసం
  • చంద్రబాబును తిట్టాడంటూ అంబటి కుటుంబంపై దాడికి యత్నం
  • 3 వేల మందికిపైగా అంబటి నివాసం విరుచుకుపడిన వైనం
  • వాహనాలు ధ్వంసం.. ఆపై ఇంట్లోకి వెళ్లి ఫర్నీచర్‌ పగలకొట్టిన గూండాలు
  • భయంతో వణికిపోయిన అంబటి కుటుంబ సభ్యులు
  • అప్పటికే వైఎస్సార్‌సీపీ శ్రేణుల సమక్షంలో సురక్షితంగా ఉన్న అంబటి
  • దాడి తర్వాత అంబటిని ఫోన్‌లో పరామర్శించిన వైఎస్‌ జగన్‌
  • ఆపై అనూహ్యంగా అంబటిని అరెస్ట్‌ చేసిన పోలీసులు
2026-02-04 09:48:27

నోటీసులు అంటించి.. ఫొటోలు తీసి..

  • గుంటూరు పోలీసుల ఓవరాక్షన్
  • జగన్‌ పర్యటన నేపథ్యంలో.. నగరాన్ని అష్టదిగ్బంధనం చేసిన పోలీసులు
  • నలువైపులా వెలిసిన చెక్ పోస్టులు
  • వైఎస్ జగన్ పర్యటనకు ఆటంకాలు కల్పించే ప్రయత్నాలు
  • వైఎస్సార్‌సీపీ నేతలు హాజరు కాకుండా నోటీసులు
  • ఎమ్మెల్సీ లేళ్ల అప్పిరెడ్డి ఇంటికి అర్ధరాత్రి రెండుసార్లు వచ్చిన పోలీసులు
  • గోడకు నోటీసు అంటించి ఫోటోలు తీసుకున్న పోలీసులు
  • వెంటనే తొలగించి వెళ్లిపోయిన పోలీసులు
  • మిగతా ఇళ్ల దగ్గరా ఇదే తరహాలో హడావిడి
2026-02-04 09:54:39

జగన్‌ పర్యటన అడ్డుకునేందుకు కూటమి కుట్రలు

  • జగన్‌ పర్యటన అడ్డుకునేందుకు కూటమి కుట్రలు
  • జగన్‌ గుంటూరు పర్యటనకు అడుగడుగునా ఆంక్షలు
  • గుంటూరు పోలీసుల అత్యుత్సాహం.. సిటీకి నలువైపులా చెక్‌పోస్టులు
  • అర్ధరాత్రి వైఎస్సార్‌సీపీ నేతల ఇళ్లకు వెళ్లి హడావిడి
  • కొందరు నేతల ఇళ్లకు రెండేసిసార్లు వెళ్లిన వైనం
  • జగన్‌ పర్యటన వైపు వెళ్లకూడదంటూ నోటీసుల్లో పేర్కొన్న పోలీసులు
  • నోటీసులు అందుకున్న వాళ్లు.. మోదుగుల వేణుగోపాల్ రెడ్డి, నూరి ఫాతిమా, నంబూరు శంకర్రావు, బలసాని కిరణ్ కుమార్, అంబటి మురళి,
  • నోటీసులు అందుకన్నవాళ్లు.. మాజీ మంత్రులు విడుదల రజిని, మేరుగు నాగార్జున, పానుగంటి చైతన్య, అన్నాబత్తుని శివకుమార్, దొంతి రెడ్డి వేమారెడ్డికి 
  • ఉదయం నుంచి పోలీసుల హడావిడి.. వైఎఎస్సార్‌సీపీ కార్యకర్తలను అడ్డుకునే ప్రయత్నాలు 
2026-02-04 09:35:45

గుంటూరులో పోలీసుల ఓవరాక్షన్‌

  • గుంటూరును అష్టదిగ్భంధనం చేసిన పోలీసులు
  • వైఎస్‌ జగన్‌ పర్యటన ఆటంకం కలిగించే యత్నం
  • వైఎస్సార్‌సీపీ నేతలకు అర్ధరాత్రి నోటీసులు
  • సెక్షన్‌ 30 అమల్లో ఉందంటూ అడ్డుకునే యత్నాలు
  • భయపడేది లేదంటున్న వైఎస్సార్‌సీపీ శ్రేణులు
2026-02-04 09:15:06

గుంటూరుకు వైఎస్‌ జగన్‌

  • ఇవాళ గుంటూరుకు మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌
  • మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు నివాసానికి జగన్‌
  • టీడీపీ గూండాల దాడిలో ధ్వంసమైన అంబటి నివాసం
  • అంబటి, కుటుంబ సభ్యులపై టీడీపీ మూకల హత్యాయత్నం
  • ఆపై అంబటి అక్రమ​ అరెస్ట్‌
  • వైఎస్సార్‌సీపీ నేతలతో కలిసి అంబటి రాంబాబు నివాసాన్ని పరిశీలించనున్న జగన్‌
  • ఆపై మీడియాతో జంగిల్‌ రాజ్‌ అరాచకాల గురించి మాట్లాడే అవకాశం
2026-02-04 09:00:07
