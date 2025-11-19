 Tirumala : తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ సాధారణం | Crowd Of devotees is common in tirumala | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Tirumala : తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ సాధారణం

Nov 19 2025 8:43 AM | Updated on Nov 19 2025 11:21 AM

Crowd Of devotees is common in tirumala

తిరుపతి, సాక్షి: తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ సాధారణంగా ఉంది. ఉచిత సర్వదర్శనానికి 17  కంపార్ట్ మెంట్లు నిండి బయట్లలో వేచి ఉన్న భక్తులు. మంగళవారం అర్ధరాత్రి వరకు 66,966 మంది స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. 21,535 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు. శ్రీవారికి కానుకల రూపంలో హుండీ ద్వారా రూ. 4.19 కోట్ల ఆదాయం వచ్చింది. 

టైంస్లాట్‌ టికెట్లు కలిగిన భక్తులకు 3 గంటల్లో  దర్శనమవుతోంది. టికెట్లు లేని వారికి 12 గంటల్లో దర్శనం లభిస్తోంది. ప్రత్యేక ప్రవేశ టికెట్లు కలిగిన భక్తులకు 2 గంటల్లో దర్శనమవుతోంది. ఈ క్రమంలోనే సర్వదర్శనం టోకెన్లు కలిగిన భక్తులు నిర్దేశించిన సమయానికే క్యూలోకి వెళ్లాలని టీటీడీ విజ్ఞప్తి చేసింది. ముందుగా వెళ్లిన భక్తులను అనుమతించమని వెల్లడించింది. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

దాగుడుమూతలు ఆడుతున్న హీరోయిన్‌ తమన్నా (ఫోటోలు)
photo 2

కవ్వించే చూపులతో శ్రీలీల.. వైరల్‌ ఫోటోలు
photo 3

గ్రాండ్‌గా ఇంటర్నేషనల్‌ ఫిల్మ్‌ ఫెస్టివల్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా.. హాజరైన సినీతారలు (ఫోటోలు)
photo 4

భర్తతో కలిసి శ్రీలంకలో ఎంజాయ్ చేస్తోన్న అమలాపాల్ (ఫోటోలు)
photo 5

సిస్టర్‌ శిల్పా శిరోద్కర్ బర్త్‌డే.. చెల్లిపై నమ్రతా ప్రశంసలు (ఫోటోలు)

Video

View all
President Droupadi Murmu To Visit Tirumala Temple 1
Video_icon

శ్రీవారిని దర్శించుకున్న రాష్ట్రపతి ముర్ము

Bezawada Police Rude Behaviour To Women 2
Video_icon

వల్లభనేని వంశీకి సపోర్ట్ చేస్తావా? మహిళా అడ్వాకెట్ పై కక్షసాధింపు..
High Court Serious On Chandrababu Govt 3
Video_icon

చంద్రబాబు సర్కార్ కి హైకోర్టు చివాట్లు
KSR Live Show On KTR Formula E Racing Case 4
Video_icon

హైదరాబాద్ బ్రాండ్ లొల్లి.. KTR అరెస్ట్ అవుతారా?
YSRCP Botla Ramarao About YS Jagan Mass Creze In Hyderabad 5
Video_icon

జన ప్రభంజనం.. హైదరాబాద్ లో జగన్ ను చూసి కూటమి కుళ్ళు రాజకీయాలు
Advertisement
 