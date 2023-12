సాక్షి, అమరావతి: వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి ఆదేశాలతో ఆ పార్టీ యూఎస్‌ఏ (USA) సోషల్‌ మీడియా కమిటీ నియామకం జరిగింది. ఈ మేరకు వైఎస్సార్‌సీపీ కేంద్ర కార్యాలయం ఓ ప్రకటనలో తెలియజేసింది. వైఎస్సార్‌సీపీ యూఎస్‌ఏ సోషల్‌ మీడియా కమిటీ కన్వీనర్‌గా రోహిత్‌ గంగిరెడ్డిగారి నియమితులయ్యారు. అదిత్య పల్లేటి, కిరణ్‌కుమార్‌ చిల్లా, తేజా యాదవ్‌ బంకా, సురేష్‌ మైలమ్‌ కో-కన్వీనర్లుగా నియమించారు.

అడ్వైజరీ టీం

► మేకా సుబ్బారెడ్డి(మెంబర్‌)

► సమన్వితా రెడ్డి (మెంబర్‌)

► జగన్‌మోమన్‌ యాడికి (మెంబర్‌)

► ప్రతా బైరెడ్డి (మెంబర్‌)

► రఘు అరిగా (మెంబర్‌)

► సునిల్‌ మందుటి (మెంబర్‌)

సోషల్‌ మీడియా ప్రపర్టీస్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌

► రాయల్‌ రెడ్డి జుటూరు (కో ఆర్డీనేటర్‌)

► మోక్షవర్ధన్‌రెడ్డి జీ (మెంబర్‌)

► సునీల్‌ కుమార్‌ జంపాలా (మెంబర్‌)

► ప్రణీత్‌రెడ్డి చల్లా (మెంబర్‌)

► మల్లేష్‌ పుట్టా (మెంబర్‌)

► సాయి తేజా చెన్నూ (మెంబర్‌)

నెట్‌వర్క్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌

► భరత్‌ పాటిల్‌ ( కో ఆర్టీనేటర్‌)

► శ్రీహర్ష గ్రంధీ (మెంబర్‌)

► సందీప్‌ రాఘవారెడ్డి (మెంబర్‌)

► వెంకట సురేంద్ర గౌడ్‌ (మెంబర్‌)

► మధు వడ్లపాటి (మెంబర్‌)

► భాను ప్రసాద్‌ ముత్రీవుల (మెంబర్‌)

► ప్రమోద్‌ రెడ్డి తిరుమారెడ్డి (మెంబర్‌)

డిస్ట్రిబ్యూషన్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌

► ప్రతాప్‌ రెడ్డి (కో ఆర్డినేటర్‌)

► గోపి తిమ్మూరు (మెంబర్‌)

► హర్షా రెడ్డి దాలావాయి ఈశ్వర్‌ (మెంబర్‌)

► అన్వితా రెడ్డి కే (మెంబర్‌)

► తరుణ్‌ రెడ్డి అరసా (మెంబర్‌)

► శౌర్య సన్హిత్‌ కొత్త (మెంబర్‌)

► భావన జీ (మెంబర్‌)

ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌

► కార్తీక్‌ రెడ్డి కాసు ( కో ఆర్డినేటర్‌)

► చరణ్‌ పింగిలి (మెంబర్‌)

► రామిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి (మెంబర్‌)

► భూమిరెడ్డి పెద్దిరెడ్డి (మెంబర్‌)

► వెంకట పాల (మెంబర్‌)

వైయ‌స్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు, ముఖ్య‌మంత్రి శ్రీ @ysjagan గారి అదేశాల మేరకు, YSRCP USA సోషల్ మీడియా కమిటీ ని నియమించడమైనది.

