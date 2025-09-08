 కోర్టు కళ్లుగప్పి కుప్పి గంతులు! | Chandrababu Naidu govt conspiracy on illegal liquor case bail granting | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కోర్టు కళ్లుగప్పి కుప్పి గంతులు!

Sep 8 2025 5:15 AM | Updated on Sep 8 2025 5:50 AM

Chandrababu Naidu govt conspiracy on illegal liquor case bail granting

విజయవాడ జైలు నుంచి బయటకు వస్తున్న బాలాజీ గోవిందప్ప, ధనుంజయరెడ్డి, కృష్ణమోహన్‌రెడ్డి

మద్యం అక్రమ కేసులో ఆ ముగ్గురి విడుదలను అడ్డుకునేందుకు విఫల యత్నాలు

ఏసీబీ కోర్టులో ఓ అధికారి ద్వారా కథ నడిపిన ప్రభుత్వ పెద్దలు! 

ముగ్గురి పూచీకత్తులూ ఒకేసారి సమర్పిస్తేనే రిలీజ్‌ ఆర్డర్లు ఇస్తానన్న అధికారి 

సమయం ముగిసే వరకు వాగ్వాదంతో తాత్సారం.. దీంతో న్యాయాధికారి దృష్టికి తెచ్చిన పిటిషనర్ల న్యాయవాది 

సాక్షాత్తూ న్యాయాధికారి ఆదేశించినా పట్టించుకోని కోర్టు అధికారి 

ప్రభుత్వం తరపున హైకోర్టులో అత్యవసరంగా హౌస్‌మోషన్‌ పిటిషన్లు 

శనివారం రాత్రి 9.30 సమయంలో దాఖలు చేసి అత్యవసర విచారణకు అభ్యర్థన.. తిరస్కరించిన హైకోర్టు

సోమవారం అనుబంధ జాబితాలో ఈ వ్యాజ్యాలను ఉంచాలని రిజిస్ట్రీకి ఆదేశం 

హౌస్‌మోషన్‌ పిటిషన్లపై నేడు విచారణ

ఉ.6 గంటలకే రావాల్సిన జైలర్‌ను 9 గంటల వరకు రానివ్వకుండా చేసి ప్రభుత్వ పెద్దల తెరచాటు కుతంత్రాలు 

దొంగ కేసుల్లో ఇరికించి బయటకు రాకుండా చేసే కుట్రలకు పదును.. న్యాయవాదుల ధర్నా, సర్వత్రా వెల్లువెత్తిన విమర్శలతో ఉలిక్కిపాటు 

‘హౌస్‌మోషన్‌’ను హైకోర్టు తిరస్కరించడంతో బెడిసికొట్టిన కూటమి సర్కారు కుతంత్రాలు.. 

గత్యంతరం లేక ధనుంజయరెడ్డి, కృష్ణమోహన్‌రెడ్డి, గోవిందప్పను విడుదల చేసిన జైలు అధికారులు

సాక్షి, అమరావతి, సాక్షి ప్రతినిధి, విజయవాడ/గాందీనగర్‌ (విజయవాడ సెంట్రల్‌):  
మద్యం విధానంపై అక్రమ కేసులో ఆది నుంచీ కుట్రపూరితంగా వ్యవహరిస్తూ వస్తున్న కూటమి సర్కారు కోర్టు ఉత్తర్వులను సైతం లెక్క చేయకుండా బరి తెగింపు ధోరణితో ప్రవర్తించడం న్యాయవర్గాల్లో తీవ్ర విస్మయం కలిగిస్తోంది. రిటైర్డ్‌ అధికారులు కాల్వ ధనుంజయరెడ్డి, పెళ్లకూరు కృష్ణమోహన్‌రెడ్డి, వికాట్‌ కంపెనీ డైరెక్టర్‌ బాలాజీ గోవిందప్పలకు ఏసీబీ కోర్టు బెయిల్‌ మంజూరు చేసినప్పటికీ వారు జైలు నుంచి విడుదల కాకుండా అడ్డుకునేందుకు చంద్రబాబు సర్కారు విఫల యత్నాలు చేసింది. కోర్టు ఆదేశించినప్పటికీ వారిని విడుదల చేయకుండా విజయవాడ జిల్లా జైలు వద్ద ఆదివారం ఉదయం మూడు గంటల పాటు హై డ్రామా నడిపింది.

ఉదయం 6 గంటలకే రావాల్సిన జైలర్‌ను 9 గంటల వరకు రానివ్వకుండా చేసి ప్రభుత్వ పెద్దలు తెరచాటు కుతంత్రాలకు పాల్పడ్డారు. దొంగ కేసుల్లో ఇరికించి బయటకు రాకుండా చేసే కుట్రలకు మరింత పదును పెట్టారు. అయితే న్యాయవాదులు జైలు ఎదుట ధర్నాకు దిగటం.. సోషల్‌ మీడియాలో తీవ్ర విమర్శలు వ్యక్తం కావడం.. అప్రజాస్వామిక పోకడలపై అన్ని వర్గాలు ప్రశి్నస్తుండటంతో ఉలిక్కిపడిన ప్రభుత్వం హడావుడిగా హైకోర్టులో హౌస్‌ మోషన్‌ పిటిషన్‌ దాఖలు చేసి వారు జైలు నుంచి విడుదల కాకుండా ఉండేందుకు చివరి నిమిషం వరకు ప్రయత్నించింది.

అందుకు జైలు అధికారులు సహకరిస్తూ ఉద్దేశపూర్వకంగానే విడుదలలో తీవ్ర జాప్యం చేశారు. మచిలీపట్నం నుంచి జైలు సూపరింటెండెంట్‌ బస్సులో వస్తున్నారంటూ కొద్దిసేపు ఈ నాటకాన్ని రక్తి కట్టించగా.. తీరా ఆయన వచ్చాక కూడా విడుదల చేయకుండా ఆలస్యం చేశారు. అయితే ఆ కుట్రలేవీ ఫలించకపోవడంతో ఏసీబీ కోర్టు తీర్పునకు అనుగుణంగా ఎట్టకేలకు ఉదయం 9.30 గంటల సమయంలో ఆ ముగ్గురూ జైలు నుంచి విడుదలయ్యారు. గోవిందప్ప తదితరులకు ఏసీబీ కోర్టు శనివారం సాయంత్రం డీఫాల్ట్‌ బెయిల్‌ మంజూరు చేసిన విషయం తెలిసిందే. కృష్ణమోహన్‌రెడ్డి తరఫు న్యాయవాది విష్ణువర్ధన్‌ సకాలంలో పూచీకత్తులను కోర్టుకు సమరి్పంచారు. ఈ నేపథ్యంలో రిలీజ్‌ ఆర్డర్‌ని జైలుకు పంపాలని ఆయన కోరగా ఏసీబీ కోర్టులోని ఓ అధికారి ఇందుకు ససేమీరా అన్నారు.

దీంతో విష్ణువర్ధన్‌ ఈ విషయాన్ని న్యాయాధికారి భాస్కరరావు దృష్టికి తీసుకెళ్లగా ఆయన సానుకూలంగా స్పందించారు. రిలీజ్‌ ఆర్డర్‌ను కోర్టు అమీనా ద్వారా జైలు అధికారులకు పంపాలని న్యాయమూర్తి ఆదేశించారు. అయితే సదరు కోర్టు ఉద్యోగి మాత్రం మొండికేశారు. మిగిలిన ఇద్దరి పూచీకత్తులు సమరి్పస్తేనే మొత్తం ముగ్గురి రిలీజ్‌ ఆర్డర్‌లను జైలుకు పంపుతానని ఆ అధికారి స్పష్టం చేశారు. ఏకంగా న్యాయాధికారి ఆదేశాలను సైతం ఖాతరు చేయకుండా ఆ అధికారి సమయం ముగిసిపోయేంత వరకు తాత్సారం చేశారు. దీంతో కృష్ణమోహన్‌రెడ్డి శనివారం జైలు నుంచి విడుదలయ్యే అవకాశం లేకుండా పోయింది. ఇదంతా స్పష్టంగా ప్రభుత్వ పెద్దల డైరెక్షన్‌లో జరిగిందన్న ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. ఆ ముగ్గురూ జైలు నుంచి విడుదలైతే హైకోర్టును ఆశ్రయించినా ఫలితం ఉండదని భావించిన ప్రభుత్వ పెద్దలు తెర వెనుక ఏసీబీ కోర్టు ఉద్యోగి ద్వారా ఈ తతంగం నడిపించినట్లు చర్చ జరుగుతోంది.  

ప్లాన్‌ ‘బీ’ కూడా బెడిసికొట్టడంతో... 
ఏసీబీ కోర్టు ఉద్యోగి ద్వారా మొదటి ప్లాన్‌ను అమలు చేసిన ప్రభుత్వ పెద్దలు రెండో ప్లాన్‌లో భాగంగా శనివారం రాత్రి 9.30 గంటలకు హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. ఈమేరకు బాలాజీ గోవిందప్ప, ధనుంజయరెడ్డి, కృష్ణమోహన్‌రెడ్డిలకు బెయిల్‌ మంజూరు చేస్తూ ఏసీబీ కోర్టు ఇచి్చన తీర్పును రాష్ట్ర ప్రభుత్వం హైకోర్టులో సవాలు చేసింది. దీనిపై హౌస్‌ మోషన్‌ పిటిషన్లు దాఖలు చేసి అత్యవసర విచారణను కోరింది. ఏసీబీ కోర్టు ఉత్తర్వుల మేరకు గోవిందప్ప తదితరులు ఆదివారం విడుదల కానుండటంతో దాన్ని అడ్డుకునేందుకు హౌస్‌ మోషన్‌ అస్త్రాన్ని ప్రయోగించింది.

దీనిపై అత్యవసరంగా విచా­రణ జరపాలని హైకోర్టును కోరింది. ప్రభుత్వం దాఖలు చేసిన ఈ హౌస్‌ మోషన్‌ పిటిషన్ల గురించి హైకోర్టు రిజిష్ట్రార్‌ (జుడీషియల్‌) ఫోన్‌ ద్వారా ప్రధాన న్యాయమూర్తి (సీజే) దృష్టికి తెచ్చారు. అయితే ఈ వ్యాజ్యాలపై ఇప్పటికప్పుడు అంత అత్యవసరంగా విచారణ జరపాల్సిన అవసరం లేదని భావించిన ప్రధాన న్యాయమూర్తి అనుమతిని నిరాకరించారు. వీటిని సోమవారం అనుబంధ కేసుల విచారణ జాబితాలో చేర్చాలని రిజిస్ట్రీని ఆదేశించారు. కోర్టు కేసుల విచారణ జాబితా శుక్రవారం సాయంత్రమే సిద్ధమైపోయినప్పటికీ, అత్యవసరం దృష్ట్యా ఆ వ్యాజ్యాలను అనుబంధ జాబితాలో ఉంచాలని రిజిస్ట్రీని ఆదేశించారు.

ఈ నేపథ్యంలో ఈ వ్యాజ్యాలపై సోమవారం విచారణ జరపనున్నారు. హౌస్‌మోషన్‌ అత్యవసర విచారణకు హైకోర్టు నిరాకరించడంతో బాలాజీ గోవిందప్ప తదితరులను జైలు నుంచి విడుదల కాకుండా అడ్డుకోవాలన్న ప్రభుత్వ పెద్ద­ల రెండో ప్లాన్‌ కూడా బెడిసికొట్టింది. ఎప్పుడైతే హైకోర్టు అత్యవసర విచారణకు నిరాకరించిందో ఇక అప్పుడు జైలు అధికారులు చేసేదేమీ లేక ఏసీబీ కోర్టు తీర్పు మేరకు గోవిందప్ప తదితరులను జైలు నుంచి విడుదల చేశారు. 

ఈ ప్రభుత్వానికి న్యాయం, చట్టం అంటే గౌరవం లేదు: ధనుంజయరెడ్డి  
కోర్టు ఆదేశాలన్నా ఈ ప్రభుత్వానికి లెక్క లేదని.. న్యాయం, చట్టం అంటే ఏమాత్రం గౌరవం లేదని అనంతరం ధనుంజయరెడ్డి పేర్కొన్నారు. హైకోర్టులో హౌస్‌ మోషన్‌ పిటిషన్‌ దాఖలు చేసి ఉద్దేశపూర్వకంగానే విడుదలలో జాప్యం చేశారని చెప్పారు.

జైలు ఎదుట న్యాయవాదులు,నేతల బైఠాయింపు..
వైఎస్సార్‌ సీపీ ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా అధ్యక్షుడు దేవినేని అవినాష్, ఎమ్మెల్సీలు తలశిల రఘురాం, మొండితోక అరుణకుమార్, లేళ్ల అప్పిరెడ్డి, మాజీ మంత్రులు అంబటి రాంబాబు, వెలంపల్లి శ్రీనివాసరావు, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు మల్లాది విష్ణు, సుధాకర్‌ బాబు, పార్టీ నేతలు, న్యాయవాదులు ఉదయం ఆరు గంటల నుంచే పెద్ద సంఖ్యలో జైలు వద్దకు చేరుకుని నిరీక్షించారు. కోర్టు బెయిల్‌ ఇచ్చినా 15 గంటల పాటు జైలులోనే నిర్బంధించడం అన్యాయమని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. గంటలు గడిచిపోతున్నా విడుదల చేయకపోవడంతో జైలు సూపరింటెండెంట్‌ తీరుకు నిరసనగా రోడ్డుపై బైఠాయించారు. జైళ్ల శాఖ డీఐజీకి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. జైలు అధికారుల తీరుపై పిటిషనర్ల తరపు న్యాయవాదులు విష్ణువర్థన్, పి.నిర్మల్‌ రాజేష్‌ తీవ్ర నిరసన తెలిపారు.  

15 గంటలు అక్రమంగా జైల్లో ఉంచారు 
ముగ్గురికీ శనివారం సాయంత్రమే కోర్టు బెయిల్‌ మంజూరు చేసింది. ఆరు గంటలలోపే జైలు వద్దకు వచ్చాం. ఆదివారం ఉదయం 6.30 గంటలకు విడుదల చేస్తామన్నారు. విడుదల చేయకుండా అధికారులు కావాలనే తాత్సారం చేశారు. 15 గంటలకు పైగా ముగ్గురిని జైలులో అక్రమంగా ఉంచారు. ఈ విషయాన్ని హైకోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్తాం.  – చంద్రగిరి విష్ణువర్థన్, పి.నిర్మల్‌ రాజేష్, న్యాయవాదులు 

కోర్టు ఉత్తర్వుల ధిక్కరణే 
ఏసీబీ కోర్టు ముగ్గురికీ బెయిల్‌ మంజూరు చేసింది. జైలు అధికారులకు శనివారం సాయంత్రమే మెయిల్‌ ద్వారా, నేరుగా అందజేసింది. ఫోన్‌లో జైలు సూపరింటెండెంట్‌ను సంప్రదించినా సకాలంలో విడుదల చేయకుండా జాప్యం చేశారు. ఇది పూర్తిగా కోర్టు ఉత్తర్వుల ధిక్కరణ కిందకే వస్తుంది. జైలు నియమావళి ప్రకారం బెయిల్‌ ఆర్డర్‌ వచ్చిన తర్వాత ఒక్క నిమిషం లోపల ఉంచినా అక్రమ నిర్బంధమే అవుతుంది. ఉద్దేశపూర్వకంగానే ఇలా ప్రవర్తించారు. – టి.నాగార్జునరెడ్డి, న్యాయవాది 

పస లేని అక్రమ కేసు.. 
సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్‌కు కోర్టులంటే లెక్కలేదు. ఆ ముగ్గురూ జైలు నుంచి బయటకు రాకుండా లంచ్‌ మోషన్‌ దాఖలు చేసేందుకే విడుదలలో ఉద్దేశపూర్వకంగా జాప్యం చేశారు. కోర్టు ఉత్తర్వులను కూడా జైలు అధికారులు పట్టించుకోరా? ఇంత దారుణమైన ప్రభుత్వాన్ని ఇప్పటివరకు చూడలేదు. రాజకీయ కక్ష సాధింపుల్లో భాగంగానే లేని లిక్కర్‌ స్కామ్‌ను ఉన్నట్లుగా చిత్రీకరించి అక్రమంగా జైల్లో పెట్టారు. చార్జ్‌ïÙట్‌ అంతా తప్పుల తడక. ముగ్గురికీ బెయిల్‌ రావడంతో ఈ అక్రమ కేసులో పసలేదని ప్రభుత్వం భయపడుతోంది. చంద్రబాబు చెప్పినట్లుగా సిట్‌ అధికారులు కథలు అల్లుతున్నారు. న్యాయవాదులు సైతం ఆందోళన చేయాల్సిన దుస్థితి ఈ ప్రభుత్వంలో దాపురించింది. గతంలో వంశీపై బనాయించిన కేసులో కూడా బెయిల్‌ వచ్చినా పట్టించుకోలేదు. చంద్రబాబు కక్ష సాధింపు ధోరణిని ప్రజలు 
గమనిస్తున్నారు.      – అంబటి రాంబాబు, వైఎస్సార్‌ సీపీ సీనియర్‌ నేత 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

#BiggBossTelugu9 : బిగ్‌బాస్ 9 సీజన్ కంటెస్టెంట్స్ వీళ్లే (ఫొటోలు)
photo 2

కూకట్‌పల్లిలో సందడి చేసిన హీరోయిన్ మీనాక్షి చౌదరి (ఫొటోలు)
photo 3

వరంగల్ లో కుండపోత వర్షం..వరదలో చిక్కుకున్న ఆర్టీసీ బస్సు (ఫొటోలు)
photo 4

తండ్రి కాబోతున్న కమెడియన్.. భార్యకు సీమంతం (ఫొటోలు)
photo 5

పెళ్లిరోజు స్పెషల్.. భర్తతో సాయిపల్లవి చెల్లెలు ఇలా (ఫొటోలు)

Video

View all
AP Police Letter To Tadipatri Ex MLA Kethireddy Peddareddy 1
Video_icon

తాడిపత్రి వదిలిపో.. పెద్దారెడ్డికి పోలీసుల లేఖ
JC Prabhakar Reddy VS Kakarla Ranganath In Tadipatri 2
Video_icon

జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డికి కాకర్ల రంగనాథ్ బిగ్ షాక్
Lunar Eclipse Timings In India 3
Video_icon

చంద్రగ్రహణం.. 82 నిమిషాల పాటు ఎరుపు రంగులోకి చంద్రుడు
TDP Leaders Attack On MPTC Mattareddy 4
Video_icon

నన్ను చంపేస్తారు.. టీడీపీ నుంచి ప్రాణహాని ఉంది
Thopudurthi Prakash Reddy Counter To Chandrababu Over Anantapur Tour 5
Video_icon

చంద్రబాబు అనంతపురం పర్యటనపై తోపుదుర్తి అదిరిపోయే కౌంటర్..
Advertisement
 