సాక్షి, అమరావతి: మహానేత వైఎస్‌ రాజశేఖరరెడ్డి వర్ధంతి సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్‌ గవర్నర్‌ విశ్వభూషణ్‌ హరిచందన్‌ నివాళులర్పించారు. అనేక సంక్షేమ పథకాలు ప్రవేశపెట్టి ప్రజల హృదయాల్లో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకున్నారని కొనియాడారు. ఆ మహానేత తన జీవితాన్ని ప్రజల సంక్షేమానికి అంకితం చేశారన్నారు. ఆయన ప్రవేశపెట్టిన ఆరోగ్యశ్రీ, 108 అంబులెన్స్, 104 ఆరోగ్య సేవల నుంచి ఇతర రాష్ట్రాలు కూడా స్ఫూర్తి పొందాయని గవర్నర్‌ ట్వీట్‌ చేశారు.

I pay my humble tributes to former Chief Minister Dr #YSRajasekharaReddy on his Vardanthi. His flagship schemes such as #arogyasri, 108 Ambulance and 104 Health services have been replicated in other States. #YSRVardhanthi pic.twitter.com/O6wivaXeKA

— Biswa Bhusan Harichandan (@BiswabhusanHC) September 2, 2021