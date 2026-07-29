 ఏపీలో డీఎస్సీ స్కామ్‌కు బాధ్యత వహిస్తూ మంత్రి లోకేశ్‌ పదవి నుంచి తప్పుకోవాల్సిందే... | YSRCP Protest For Nara Lokesh Resignation Over Dsc Paper Leak Scam In AP | Sakshi
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Audio: ఏపీలో డీఎస్సీ స్కామ్‌కు బాధ్యత వహిస్తూ మంత్రి లోకేశ్‌ పదవి నుంచి తప్పుకోవాల్సిందే...

Jul 29 2026 7:37 AM | Updated on Jul 29 2026 7:37 AM

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