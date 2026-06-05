 ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో రెండేళ్ల రాక్షస పాలనపై రణభేరి.. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కదంతొక్కిన వైఎస్సార్‌సీపీ శ్రేణులు | YSRCP Leaders Protest Against Chandrababu Naidu Government | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో రెండేళ్ల రాక్షస పాలనపై రణభేరి.. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కదంతొక్కిన వైఎస్సార్‌సీపీ శ్రేణులు

Jun 5 2026 7:44 AM | Updated on Jun 5 2026 7:44 AM

audio
Advertisement
 
Advertisement
Advertisement
 