 కొండా సురేఖను తప్పించాల్సిందే.... కేసీ వేణుగోపాల్‌తో భేటీలో స్పష్టం చేసిన తెలంగాణ సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి | Konda Surekha Must Be Removed After Meeting KC Venugopal | Sakshi
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కొండా సురేఖను తప్పించాల్సిందే.... కేసీ వేణుగోపాల్‌తో భేటీలో స్పష్టం చేసిన తెలంగాణ సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి

Sep 2 2026 8:20 AM | Updated on Sep 2 2026 8:20 AM

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