 కృష్ణా, గోదావరి డెల్టాలో వరి వేయొద్దని చెబుతున్న ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రభుత్వం | AP Govt Is Advising Against Cultivating Paddy In Krishna And Godavari Deltas | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Audio: కృష్ణా, గోదావరి డెల్టాలో వరి వేయొద్దని చెబుతున్న ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రభుత్వం

Jul 24 2026 7:07 AM | Updated on Jul 24 2026 7:07 AM

audio
Advertisement
Advertisement
 
Advertisement
Advertisement
 