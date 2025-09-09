బ్రెజిల్ ఇప్పుడు విదేశీయులకు పర్మినెంట్ రెసిడెన్సీ పొందే అవకాశాన్ని కల్పిస్తోంది
మేషం...
మన ‘చంద్ర’గ్రహణం ఏళ్ల తరబడి ఉంటుంది
గ్రహం అనుగ్రహం:
అవసరమైతే బడ్జెట్లో నిధులు కేటాయిద్దాం మేడం!
దేశవ్యాప్తంగా ఒత్తిడి, మానసిక ఆరోగ...
అందరికి ఉన్నత విద్యను అభ్యసించే అవకా...
నగరం మత్తెక్కుతోంది.. మత్తు పదార్థాల�...
ప్రపంచ ఇంటర్నెట్ మౌలిక సదుపాయాలపై మర...
ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం (తానా) బోర్డ...
‘ఫ్యాషన్ అంటే మనల్సి మనం అందంగా తీర�...
వృద్ధులకు వయసు పరంగా వచ్చే అనేక సమస్�...
గోవా గవర్నర్గా నియమితులైన పూసపాటి అ...
ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల పోలింగ్.. కౌంట�...
యూఎస్ ఓపెన్ 2025 ఫైనల్ సందర్భంగా అమె�...
సాక్షి, తాడేపల్లి: రాష్ట్ర వ్యాప్తంగ�...
దేశవ్యాప్తంగా గణేశ్ నవరాత్రి ఉత్సవ�...
సాక్షి, అమరావతి: ఏపీలో పలువురు ఐఏఎస్ ...
బృదంగా శాస్త్రీయ నృత్యం చేస్తుంటే రె...
సాక్షి, హైదరాబాద్: భారత రాష్ట్ర సమిత�...
Sep 9 2025 3:33 PM | Updated on Sep 9 2025 3:38 PM
ఏపీలో కదం తొక్కిన రైతులు (ఫొటోలు)
తిరుమల శ్రీవారి సేవలో భారత మహిళా క్రికెటర్ శ్రీ చరణి (ఫొటోలు)
అల్లు కనకరత్నం పెద్దకర్మ... చిరు, రామ్ చరణ్ సహా (ఫొటోలు)
బిగ్బాస్ 9 తెలుగు హౌస్ టూర్ (ఫొటోలు)
విశాఖలో 'మిరాయ్' ప్రీరిలీజ్ వేడుక.. సందడిగా స్టార్స్ (ఫోటోలు)
Delhi: సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ఓటింగ్, 6 నుంచి ఓట్ల లెక్కింపు
YSRCP మద్దతు సీపీ రాధాకృష్ణన్ కే..!
గ్రూప్-1 మెయిన్స్ రీవాల్యుయేషన్ చేయాలని హైకోర్టు ఆదేశం
Anakapalle: ప్రభుత్వం, పోలీసులకు వ్యతిరేకంగా నిరసనలు
CHATGPT పిల్లల్ని చంపేస్తోందా?