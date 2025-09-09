 ఆసియా కప్‌-2025కి రె‘ఢీ’ అంటున్న కెప్టెన్లు.. హైలైట్‌గా సూర్య (ఫొటోలు) | Asia Cup 2025: captains Gather for joint press conference In Dubai Photos | Sakshi
ఆసియా కప్‌-2025కి రె‘ఢీ’ అంటున్న కెప్టెన్లు.. హైలైట్‌గా సూర్య (ఫొటోలు)

Sep 9 2025 4:54 PM | Updated on Sep 9 2025 5:13 PM

Asia Cup 2025: captains Gather for joint press conference In Dubai Photos1
1/13

ఆసియా కప్‌-2025 టోర్నీకి రంగం సిద్ధం

Asia Cup 2025: captains Gather for joint press conference In Dubai Photos2
2/13

సెప్టెంబరు 9 న యూఏఈ వేదికగా మెగా ఈవెంట్‌ మొదలు

Asia Cup 2025: captains Gather for joint press conference In Dubai Photos3
3/13

గ్రూప్‌-‘ఎ’ నుంచి భారత్‌, పాకిస్తాన్‌, యూఏఈ, ఒమన్‌

Asia Cup 2025: captains Gather for joint press conference In Dubai Photos4
4/13

గ్రూప్‌-‘బి’ నుంచి శ్రీలంక, బంగ్లాదేశ్‌, అఫ్గనిస్తాన్‌, హాంకాంగ్‌

Asia Cup 2025: captains Gather for joint press conference In Dubai Photos5
5/13

లీగ్‌ దశలో సెప్టెంబరు 10, 14, 19న టీమిండియా మ్యాచ్‌లు

Asia Cup 2025: captains Gather for joint press conference In Dubai Photos6
6/13

సెప్టెంబరు 28న ఫైనల్‌

Asia Cup 2025: captains Gather for joint press conference In Dubai Photos7
7/13

మంగళవారం జరిగిన కెప్టెన్ల మీడియా సమావేశంలో హైలైట్‌గా టీమిండియా సారథి సూర్యకుమార్‌ యాదవ్‌

Asia Cup 2025: captains Gather for joint press conference In Dubai Photos8
8/13

మిగిలిన జట్ల కెప్టెన్లు వీరే రషీద్‌ ఖాన్‌ (అఫ్గనిస్తాన్‌), చరిత్‌ అసలంక (శ్రీలంక), లిటన్‌ దాస్‌ (బంగ్లాదేశ్‌), సల్మాన్‌ ఆఘా (పాకిస్తాన్‌), జతీందర్‌ సింగ్‌ (ఒమన్‌), ముహమ్మద్‌ వసీం (యూఏఈ), యాసిమ్‌ ముర్తాజా (హాంకాంగ్‌)

Asia Cup 2025: captains Gather for joint press conference In Dubai Photos9
9/13

Asia Cup 2025: captains Gather for joint press conference In Dubai Photos10
10/13

Asia Cup 2025: captains Gather for joint press conference In Dubai Photos11
11/13

Asia Cup 2025: captains Gather for joint press conference In Dubai Photos12
12/13

Asia Cup 2025: captains Gather for joint press conference In Dubai Photos13
13/13

