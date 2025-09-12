 7వ ఆల్‌ ఇండియా ప్రిజన్‌ డ్యూటీ మీట్‌ ముగింపు వేడుక (ఫొటోలు) | All India Prison Duty Meet Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

7వ ఆల్‌ ఇండియా ప్రిజన్‌ డ్యూటీ మీట్‌ ముగింపు వేడుక (ఫొటోలు)

Sep 12 2025 7:48 AM | Updated on Sep 12 2025 7:48 AM

All India Prison Duty Meet Photos1
1/27

‘జైలు వ్యవస్థ కేవలం భద్రతకే పరిమితం కాకుండా..సంస్కరణలు, పునరావాసానికి వేదికగా మారుతోంది’అని కేంద్ర హోంశాఖ సహాయమంత్రి బండి సంజయ్‌ అన్నారు.

All India Prison Duty Meet Photos2
2/27

ఈ నెల 9 నుంచి తెలంగాణ పోలీస్‌ అకాడమీలో తెలంగాణ జైళ్లశాఖ, బీపీఆర్‌అండ్‌డీ సంయుక్తంగా నిర్వహిస్తున్న 7వ ఆల్‌ ఇండియా ప్రిజన్స్‌ డ్యూటీ మీట్‌–2025 గురువారంతో ముగిసింది.

All India Prison Duty Meet Photos3
3/27

ముగింపు కార్యక్రమంలో ముఖ్యఅతిథి బండి సంజయ్, విశిష్ట అతిథి రాష్ట్ర మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్‌రెడ్డితోపాటు తెలంగాణ హోంశాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి రవిగుప్తా, డీజీపీ జితేందర్, జైళ్లశాఖ డీజీ సౌమ్యామిశ్రా, బీపీఆర్‌అండ్‌డీ అడిషనల్‌ డీజీ రవిజోసెఫ్‌ లోకూర్, నేషనల్‌ పోలీస్‌ అకాడమీ డైరెక్టర్‌ అమిత్‌గార్గ్, తెలంగాణ పోలీస్‌ అకాడమీ డైరెక్టర్‌ అభిలాషబిస్త్‌ పాల్గొన్నారు.

All India Prison Duty Meet Photos4
4/27

జాతీయస్థాయి పోటీలను ఎంతో ఘనంగా నిర్వహించారని సౌమ్యామిశ్రాను బండి సంజయ్‌ ప్రత్యేకంగా అభినందించారు.

All India Prison Duty Meet Photos5
5/27

మూడు రోజులుగా తెలంగాణ పోలీస్‌ అకాడమీలో నిర్వహించిన డ్యూటీ మీట్‌లో ఓవరాల్‌ చాంపియన్‌గా తెలంగాణ జైళ్ల శాఖ సత్తా చాటింది.

All India Prison Duty Meet Photos6
6/27

అన్ని అంశాల్లో కలిపి మొత్తం 28 పతకాలు సాధించగా..అందులో 21 బంగారు పతకాలు, 4 వెండి పతకాలు, 3 కాంస్య పతకాలు ఉన్నాయి.

All India Prison Duty Meet Photos7
7/27

All India Prison Duty Meet Photos8
8/27

All India Prison Duty Meet Photos9
9/27

All India Prison Duty Meet Photos10
10/27

All India Prison Duty Meet Photos11
11/27

All India Prison Duty Meet Photos12
12/27

All India Prison Duty Meet Photos13
13/27

All India Prison Duty Meet Photos14
14/27

All India Prison Duty Meet Photos15
15/27

All India Prison Duty Meet Photos16
16/27

All India Prison Duty Meet Photos17
17/27

All India Prison Duty Meet Photos18
18/27

All India Prison Duty Meet Photos19
19/27

All India Prison Duty Meet Photos20
20/27

All India Prison Duty Meet Photos21
21/27

All India Prison Duty Meet Photos22
22/27

All India Prison Duty Meet Photos23
23/27

All India Prison Duty Meet Photos24
24/27

All India Prison Duty Meet Photos25
25/27

All India Prison Duty Meet Photos26
26/27

All India Prison Duty Meet Photos27
27/27

# Tag
Bandi Sanjay ponguleti srinivasa reddy Telangana photo gallery Police
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

వైభవంగా పోలేరమ్మ నగరోత్సవం..కిక్కిరిసిన వెంకటగిరి (ఫొటోలు)
photo 2

7వ ఆల్‌ ఇండియా ప్రిజన్‌ డ్యూటీ మీట్‌ ముగింపు వేడుక (ఫొటోలు)
photo 3

Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో పలుచోట్ల వర్షం (ఫోటోలు)
photo 4

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో యాంకర్ శ్రీముఖి (ఫోటోలు)
photo 5

బిగ్‌బాస్‌ మానస్‌ కుమారుడి ఫస్ట్‌ బర్త్‌డే సెలబ్రేషన్స్‌ (ఫోటోలు)

Video

View all
Ground Report on Engineering Miracle Aizawl Railway Line 1
Video_icon

ఇంజనీరింగ్ అద్బుతం రైలు వెళ్లలేని చోటుకు రైలొచ్చింది
Rahul Gandhi Allegedly Violated Security Protocols During Multiple Foreign Visits Says CRPF 2
Video_icon

Rahul Gandhi: సెక్యురిటీ ప్రోటోకాల్స్ పాటించడం లేదంటూ లేఖ
Delhi HC Grants Big Relief To Aishwarya Rai 3
Video_icon

ఢిల్లీ హైకోర్టులో ఐశ్వర్యారాయ్ కి ఊరట
Devineni Avinash Fire On Chandrababu Govt Over Poor People House Demolition 4
Video_icon

రాత్రికి రాత్రే నోటీసులు అంటించి ఇళ్ళు కూల్చడం ఏంటీ..?
Perni Nani Strong Reply To AP BJP Leaders 5
Video_icon

రాముని విగ్రహం తల తీసేసింది... మీ కూటమి నేతలే.. ఆధారాలు ఇదిగో
Advertisement