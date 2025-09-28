 ఎటు చూసినా రోదనలే.. ప్రాణాలు తీసిన విజయ్‌ సభ (చిత్రాలు) | Vijay rally stampede IN Tamil Nadu Photos | Sakshi
ఎటు చూసినా రోదనలే.. ప్రాణాలు తీసిన విజయ్‌ సభ (చిత్రాలు)

Sep 28 2025 8:38 AM | Updated on Sep 28 2025 8:40 AM

Vijay rally stampede IN Tamil Nadu Photos1
1/12

టీవీకే అధినేత విజయ్‌ శనివారం సాయంత్రం కరూర్‌లో నిర్వహించిన ర్యాలీ తీవ్ర విషాదం నింపింది. తొక్కిసలాటలో 39 మంది మరణించగా.. వంద మంది దాకా ఆస్పత్రి పాలయ్యారు. వీళ్లలో 11 మంది పరిస్థితి విషమంగా ఉంది.

Vijay rally stampede IN Tamil Nadu Photos2
2/12

బాధిత కుటుంబాల రోదనలతో ఆస్పత్రుల ప్రాంగణాలు మారుమోగుతున్నాయి. మృతుల్లో చిన్నారులూ ఉండడం పలువురిని కంటతడి పెట్టిస్తోంది.

Vijay rally stampede IN Tamil Nadu Photos3
3/12

రాష్ట్రపతి, ప్రధాని సహా పలువురు రాజకీయ, సినీ ప్రముఖులు ఘటనపై దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. బాధిత కుటుంబాలను పరామర్శించి ఓదార్చారు సీఎం స్టాలిన్‌.

Vijay rally stampede IN Tamil Nadu Photos4
4/12

ఘటనపై జ్యూడీషియల్‌ ఎంక్వైరీకి ఆదేశించారు. మృతుల కుటుంబాలకు రూ.10 లక్షల పరిహారం ప్రకటించారు.

Vijay rally stampede IN Tamil Nadu Photos5
5/12

గుండె బద్ధలైందని.. గాయపడ్డవాళ్లు త్వరగా కోలుకోవాలని విజయ్‌ ఆకాంక్షించారు.

Vijay rally stampede IN Tamil Nadu Photos6
6/12

మరోవైపు.. ఘటనకు కారకుడైన విజయ్‌ను అరెస్ట్‌ చేయాలంటూ డిమాండ్లు వెల్లువెత్తుతుండగా.. ప్రభుత్వ, పోలీసు యంత్రాంగాల వల్లే ఈ ఘోరం జరిగిందని టీవీకే కౌంటర్‌ ఇస్తోంది.

Vijay rally stampede IN Tamil Nadu Photos7
7/12

Vijay rally stampede IN Tamil Nadu Photos8
8/12

Vijay rally stampede IN Tamil Nadu Photos9
9/12

Vijay rally stampede IN Tamil Nadu Photos10
10/12

Vijay rally stampede IN Tamil Nadu Photos11
11/12

Vijay rally stampede IN Tamil Nadu Photos12
12/12

Vijay rally stampede tamil nadu Photos
