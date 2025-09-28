ఎటు చూసినా రోదనలే.. ప్రాణాలు తీసిన విజయ్‌ సభ (చిత్రాలు)

1/12
టీవీకే అధినేత విజయ్ శనివారం సాయంత్రం కరూర్లో నిర్వహించిన ర్యాలీ తీవ్ర విషాదం నింపింది. తొక్కిసలాటలో 39 మంది మరణించగా.. వంద మంది దాకా ఆస్పత్రి పాలయ్యారు. వీళ్లలో 11 మంది పరిస్థితి విషమంగా ఉంది.
2/12
బాధిత కుటుంబాల రోదనలతో ఆస్పత్రుల ప్రాంగణాలు మారుమోగుతున్నాయి. మృతుల్లో చిన్నారులూ ఉండడం పలువురిని కంటతడి పెట్టిస్తోంది.
3/12
రాష్ట్రపతి, ప్రధాని సహా పలువురు రాజకీయ, సినీ ప్రముఖులు ఘటనపై దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. బాధిత కుటుంబాలను పరామర్శించి ఓదార్చారు సీఎం స్టాలిన్.
4/12
ఘటనపై జ్యూడీషియల్ ఎంక్వైరీకి ఆదేశించారు. మృతుల కుటుంబాలకు రూ.10 లక్షల పరిహారం ప్రకటించారు.
5/12
గుండె బద్ధలైందని.. గాయపడ్డవాళ్లు త్వరగా కోలుకోవాలని విజయ్ ఆకాంక్షించారు.
6/12
మరోవైపు.. ఘటనకు కారకుడైన విజయ్ను అరెస్ట్ చేయాలంటూ డిమాండ్లు వెల్లువెత్తుతుండగా.. ప్రభుత్వ, పోలీసు యంత్రాంగాల వల్లే ఈ ఘోరం జరిగిందని టీవీకే కౌంటర్ ఇస్తోంది.
7/12
8/12
9/12
10/12
11/12
12/12