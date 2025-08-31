 ‘మిరాయ్’ హీరోయిన్ అందానికి ఫిదా అవుతున్న యూత్ (ఫొటోలు) | Tollywood Actress Ritika Nayak Latest Photos Viral | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

‘మిరాయ్’ హీరోయిన్ అందానికి ఫిదా అవుతున్న యూత్ (ఫొటోలు)

Aug 31 2025 8:41 AM | Updated on Aug 31 2025 8:41 AM

Tollywood Actress Ritika Nayak Latest Photos Viral1
1/19

యంగ్ హీరో తేజ సజ్జా నటిస్తున్న లేటెస్ట్ పాన్ ఇండియా మూవీ ‘మిరాయ్’.

Tollywood Actress Ritika Nayak Latest Photos Viral2
2/19

ఇందులో తేజ సజ్జా సరసన యంగ్ బ్యూటీ రితికా నాయక్ హీరోయిన్‌గా నటిస్తుంది.

Tollywood Actress Ritika Nayak Latest Photos Viral3
3/19

రీసెంట్‌గా ఈ సినిమా ట్రైలర్ రిలీజ్ కాగా.. ఈ ఈవెంట్‌లో స్పెషల్ అట్రాక్షన్‌గా నిలిచింది యంగ్ బ్యూటీ రితికా నాయక్.

Tollywood Actress Ritika Nayak Latest Photos Viral4
4/19

ఈ బ్యూటీకి ‘మిరాయ్’ మొదటి చిత్రం కాదు. మాస్ కా దాస్ విశ్వక్ సేన్ హీరోగా నటించిన ‘అశోకవనంలో అర్జున కళ్యాణం’తో ఇండస్ట్రీకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది.

Tollywood Actress Ritika Nayak Latest Photos Viral5
5/19

ఈ బ్యూటీకి సంబంధించిన ఫొటోలు వైరల్ అవుతున్నాయి.

Tollywood Actress Ritika Nayak Latest Photos Viral6
6/19

Tollywood Actress Ritika Nayak Latest Photos Viral7
7/19

Tollywood Actress Ritika Nayak Latest Photos Viral8
8/19

Tollywood Actress Ritika Nayak Latest Photos Viral9
9/19

Tollywood Actress Ritika Nayak Latest Photos Viral10
10/19

Tollywood Actress Ritika Nayak Latest Photos Viral11
11/19

Tollywood Actress Ritika Nayak Latest Photos Viral12
12/19

Tollywood Actress Ritika Nayak Latest Photos Viral13
13/19

Tollywood Actress Ritika Nayak Latest Photos Viral14
14/19

Tollywood Actress Ritika Nayak Latest Photos Viral15
15/19

Tollywood Actress Ritika Nayak Latest Photos Viral16
16/19

Tollywood Actress Ritika Nayak Latest Photos Viral17
17/19

Tollywood Actress Ritika Nayak Latest Photos Viral18
18/19

Tollywood Actress Ritika Nayak Latest Photos Viral19
19/19

# Tag
Tollywood Tollywood Actress ritika Actress Gallery photo gallery Web Cinema Photos
Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

‘మిరాయ్’ హీరోయిన్ అందానికి ఫిదా అవుతున్న యూత్ (ఫొటోలు)
photo 2

వీకెండ్‌ రష్‌ ..భక్తజన సంద్రంగా ఖైరతాబాద్ (ఫొటోలు)
photo 3

మాల్దీవుల్లో కాజల్ గ్లామర్ ట్రీట్.. ఫ్యామిలీ కలిసి (ఫొటోలు)
photo 4

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (ఆగస్టు 30- సెప్టెంబరు 06)
photo 5

అల్లు కనకరత్నం అంత్యక్రియల్లో పాల్గొన్న మెగా ఫ్యామిలీ (ఫోటోలు)

Video

View all
Shreyas Iyer vs Shubman Gill 1
Video_icon

కెప్టెన్ అయ్యర్ గిల్ కు భారీ షాక్
Ambati Rambabu about Undavalli Arun Kumar Comments on Polavaram Project 2
Video_icon

Ambati: పోలవరం ప్రాజెక్టుపై చంద్రబాబు, రామానాయుడు పచ్చి అబద్ధాలు చెబుతున్నారు
Telangana Local Body Elections 2025 Updates 3
Video_icon

Ponguleti Srinivas: రిజర్వేషన్లలో పరిమితి ఎత్తేస్తూ కేబినెట్ నిర్ణయం
PM Modi arrives in Chinas Tianjin 4
Video_icon

టియాంజిన్ లో ల్యాండ్ అయిన ప్రధాని మోదీ
Onion Farmers Fires on CM Chandrababu Govt 5
Video_icon

కర్నూలు మార్కెట్ యార్డులో ఉల్లి రైతు కష్టాలు
Advertisement