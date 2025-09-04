పొట్టివాడైనా..గట్టివాడమ్మ అన్న నానుడిలా ..ఓ మహిళ అత్యున్నత స్థాయికి చేరుకున
ఇప్పుడిప్పుడే చదువు పూర్తి చేసుకున్న ఫ్రెషర్లకు భారీగా కోటిన్నర జీతమిస్తానంటున్నారు అమెరికాకు చెందిన భారత సంతతి పారిశ్రా
ఎన్నయినా చెప్పండీ! సారుకు ఈ విషయంలో వచ్చినంత పేరు.. ఇంకెవరికీ రాలేదు!!
గ్రహం అనుగ్రహం:
యూరియా కావాలని ఎందుకు అడిగావయ్యా!
విలాసవంతమైన జీవితం కన్న తల్లిదండ్రు�...
‘మనలో చాలా మంది చిన్నప్పుడు కథలు విన�...
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మున్నూరు కాపు�...
మా మామగారు నామీద ఒక చీటింగ్ కేసు నమో�...
ప్రతి పోలీసుస్టేషన్లోనూ ఓ రైటర్ ఉం...
సాక్షి, అనంతపురం: తాడిపత్రి టీడీపీ నే�...
ముంబై: దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం రేపిన షీ�...
బెంగళూరు: కర్ణాటక కాంగ్రెస్లో మరో ట�...
సాక్షి, హైదరాబాద్: బీఆర్ఎస్ పార్టీల�...
బీజింగ్: డ్రాగన్ దేశం చైనాలో ప్రతి �...
బీజింగ్: చైనా షాంఘై సహకార సంస్థ (ఎస్...
బీజింగ్: కైక్వీ.. కమ్యూనిస్ట్ చైనాల�...
మెల్ బోర్న్ (ఆస్ట్రేలియా) నగరంలో అష్ట�...
ఒడిశాలో విద్యార్థుల అద్భుతమైన పాక ప్...
స్పిరిట్ స్టోరీ లీక్.. సరికొత్తగా ప్రభాస్
జీఎస్టీలో మార్పులు.. వీటిపై ధరలు తగ్గుతాయ్..!
గుడ్డి గుర్రానికి పళ్ళు తోముతున్నావా.. నువ్వొక డిప్యూటీ సీఎం గుర్తుందా
జూ ఎన్టీఆర్ అంటే లోకేష్ కి అందుకే భయం..!
ఏపీని వేధిస్తున్న యూరియా సమస్య..! కృష్ణా జిల్లాలో రైతులు పడిగాపులు