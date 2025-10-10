 నారెడ్కో తెలంగాణ ప్రాపర్టీ షో 2025 (ఫోటోలు) | NAREDCO Property Expo in Hyderabad Photos | Sakshi
నారెడ్కో తెలంగాణ ప్రాపర్టీ షో 2025 (ఫోటోలు)

Oct 10 2025 11:50 AM | Updated on Oct 10 2025 11:51 AM

NAREDCO Property Expo in Hyderabad Photos1
హైదరాబాద్ హైటెక్స్‌లో నారెడ్కో తెలంగాణ ప్రాపర్టీ షో 2025 నిర్వహిస్తున్నారు. మూడు రోజుల (అక్టోబర్ 10, 11, 12వ తేదీలు) పాటు జరిగే ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా తెలంగాణ డిప్యూటీ సీఎం బట్టి విక్రమార్క హాజరయ్యారు.

NAREDCO Property Expo in Hyderabad Photos2
నారెడ్కో తెలంగాణ ప్రాపర్టీ షో 2025లో.. టీజీ రేరా, ఎస్‌బీఐ హోమ్ లోన్స్, యూనియన్ బ్యాంక్, ఎల్ఐసీ హోసింగ్ ఫైనాన్స్ సంస్థలు పాల్గొన్నాయి. ఇందులో కవాసకి బైకులు, టాటా ఎలక్ట్రిక్ కార్లు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి.

NAREDCO Property Expo in Hyderabad Photos3
NAREDCO Property Expo in Hyderabad Photos4
NAREDCO Property Expo in Hyderabad Photos5
NAREDCO Property Expo in Hyderabad Photos6
NAREDCO Property Expo in Hyderabad Photos7
NAREDCO Property Expo in Hyderabad Photos8
NAREDCO Property Expo in Hyderabad Photos9
NAREDCO Property Expo in Hyderabad Photos10
NAREDCO Property Expo in Hyderabad Photos11
NAREDCO Property Expo in Hyderabad Photos12
NAREDCO Property Expo in Hyderabad Photos13
NAREDCO Property Expo in Hyderabad Photos14
NAREDCO Property Expo in Hyderabad Photos15
NAREDCO Property Expo in Hyderabad Photos16
