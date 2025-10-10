నారెడ్కో తెలంగాణ ప్రాపర్టీ షో 2025 (ఫోటోలు)

1/16
హైదరాబాద్ హైటెక్స్లో నారెడ్కో తెలంగాణ ప్రాపర్టీ షో 2025 నిర్వహిస్తున్నారు. మూడు రోజుల (అక్టోబర్ 10, 11, 12వ తేదీలు) పాటు జరిగే ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా తెలంగాణ డిప్యూటీ సీఎం బట్టి విక్రమార్క హాజరయ్యారు.
2/16
నారెడ్కో తెలంగాణ ప్రాపర్టీ షో 2025లో.. టీజీ రేరా, ఎస్బీఐ హోమ్ లోన్స్, యూనియన్ బ్యాంక్, ఎల్ఐసీ హోసింగ్ ఫైనాన్స్ సంస్థలు పాల్గొన్నాయి. ఇందులో కవాసకి బైకులు, టాటా ఎలక్ట్రిక్ కార్లు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి.
3/16
4/16
5/16
6/16
7/16
8/16
9/16
10/16
11/16
12/16
13/16
14/16
15/16
16/16