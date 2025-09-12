 వైభవంగా పోలేరమ్మ నగరోత్సవం..కిక్కిరిసిన వెంకటగిరి (ఫొటోలు) | Devotional : Poleramma Jatara is a festival in Venkatagiri Photos | Sakshi
వైభవంగా పోలేరమ్మ నగరోత్సవం..కిక్కిరిసిన వెంకటగిరి (ఫొటోలు)

Sep 12 2025 8:11 AM | Updated on Sep 12 2025 8:11 AM

Devotional : Poleramma Jatara is a festival in Venkatagiri Photos1
1/19

కోరిన కోర్కెలు తీర్చే తల్లీ..పోలేరమ్మా.. కాపాడగరావమ్మా.. అంటూ భక్తజనం పోలేరమ్మ ఎదుట ప్రణమిల్లారు. జాతర సందర్భంగా వెంకటగిరి పురవీధులన్నీ స్వర్ణకాంతులతో దేదీప్యమానంగా కాంతులీనాయి.

Devotional : Poleramma Jatara is a festival in Venkatagiri Photos2
2/19

అమ్మవారి ప్రతిరూపాన్ని తనివితీరా దర్శించుకున్న భక్తులు పులకించారు. అమ్మలుగన్న అమ్మా.. పోలేరమ్మా తల్లీ అంటూ పట్టణ పురవీధుల్లో ప్రతిధ్వనించాయి.

Devotional : Poleramma Jatara is a festival in Venkatagiri Photos3
3/19

వెంకటగిరి పట్టణమంతా జైపోలేరూ.. జైజై పోలేరూ తల్లీ అంటూ మార్మోగింది. జిల్లా నలుమూలలే కాకుండా దేశవిదేశాల నుంచి కూడా పోలేరమ్మ జాతరకు విచ్చేయడంతో దారులన్నీ వెంకటగిరివైపే మళ్లాయి. దీంతో ఎక్కడ చూసినా జనమే దర్శనమిచ్చారు.

Devotional : Poleramma Jatara is a festival in Venkatagiri Photos4
4/19

భక్తజన సందోహం నడుమ నగరోత్సవం ప్రారంభం కాగా భక్తులు పెద్దఎత్తున వీక్షించారు.

Devotional : Poleramma Jatara is a festival in Venkatagiri Photos5
5/19

Devotional : Poleramma Jatara is a festival in Venkatagiri Photos6
6/19

Devotional : Poleramma Jatara is a festival in Venkatagiri Photos7
7/19

Devotional : Poleramma Jatara is a festival in Venkatagiri Photos8
8/19

Devotional : Poleramma Jatara is a festival in Venkatagiri Photos9
9/19

Devotional : Poleramma Jatara is a festival in Venkatagiri Photos10
10/19

Devotional : Poleramma Jatara is a festival in Venkatagiri Photos11
11/19

Devotional : Poleramma Jatara is a festival in Venkatagiri Photos12
12/19

Devotional : Poleramma Jatara is a festival in Venkatagiri Photos13
13/19

Devotional : Poleramma Jatara is a festival in Venkatagiri Photos14
14/19

Devotional : Poleramma Jatara is a festival in Venkatagiri Photos15
15/19

Devotional : Poleramma Jatara is a festival in Venkatagiri Photos16
16/19

Devotional : Poleramma Jatara is a festival in Venkatagiri Photos17
17/19

Devotional : Poleramma Jatara is a festival in Venkatagiri Photos18
18/19

Devotional : Poleramma Jatara is a festival in Venkatagiri Photos19
19/19

# Tag
poleramma poleramma jatara venkatagiri Tirupati Andhra Pradesh Festival Celebration devotional
