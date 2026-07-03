రిటైర్డ్ జడ్జిపైన చంద్రగిరి టిడిపి ఎమ్మెల్యే పులివర్తి నాని బూతుల పంచాంగం

ఎన్నికల ముందు మరొకసారి చేశారంటే ముచ్చటగా మూడు సార్లు భూమి పూజ చేసినట్లు అవుతుంది సార్!!
అప్పులకు బ్రాండ్ అంబాసిడర్నని కాదయ్యా..! అభివృద్ధికి అన్నారు!!
అలాగే ‘సర్’!
తమిళ ప్రముఖ దర్శకుడు, నటుడు, రచయిత కె.భాగ్యరాజ్ రీసెంట్గా గుండెపోటుతో చనిపోయారు.
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Jul 3 2026 10:32 PM | Updated on Jul 3 2026 10:32 PM