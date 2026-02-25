 సిబ్బంది కేటాయింపు ఇలా.. | - | Sakshi
సిబ్బంది కేటాయింపు ఇలా..

Feb 25 2026 7:06 AM | Updated on Feb 25 2026 7:06 AM

పరీక్ష కేంద్రాలు 25

ఇన్విజిలేటర్లు

633

చీఫ్‌ సూపరింటెండెంట్లు 25

డీఈసీ కమిటీ

1

హెచ్‌పీసీ కమిటీ

1

డిపార్ట్‌మెంటల్‌ అధికారులు 25

ఫ్లయింగ్‌ స్క్వాడ్‌ బృందం 1

సిట్టింగ్‌ స్క్వాడ్‌ బృందాలు 2

