 ఫిబ్రవరి 25 నుంచి మార్చి 18 వరకు.. | Telangana Inter Exams from Feb 25 to March 18 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఫిబ్రవరి 25 నుంచి మార్చి 18 వరకు..

Nov 1 2025 6:18 AM | Updated on Nov 1 2025 6:18 AM

Telangana Inter Exams from Feb 25 to March 18

ఇంటర్‌ పరీక్షల తేదీల ప్రకటన

జనవరి 21 నుంచి ప్రాక్టికల్స్‌.. టైంటేబుల్‌ విడుదల చేసిన బోర్డు 

ఈ నెల 14 వరకు ఫైన్‌ లేకుండా పరీక్ష ఫీజు చెల్లింపులకు అవకాశం

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి 25 నుంచి మార్చి 18 వరకు ఇంటర్‌ వార్షిక పరీక్షలు జరగనున్నాయి. ఉదయం 9 గంటల నుంచి మధ్యా హ్నం 12 గంటల వరకు పరీక్షా సమయం ఉండనుంది. ఈ మేరకు బోర్డు శుక్రవారం ఎగ్జామ్‌ టైంటేబుల్‌ విడుదల చేసింది. వచ్చే ఏడాది జనవరి 21న ఫస్టియర్‌ విద్యార్థులకు, 22న సెకండియర్‌ విద్యార్థులకు ప్రాక్టికల్స్‌ను నిర్వహించనుంది. జేఈఈకి హాజరయ్యే వారికి ప్రయోగపరీక్షల విషయంలో వెసులుబాటు కల్పించనుంది. జనవరి 23న ఎథిక్స్‌ అండ్‌ హ్యూమన్‌ వ్యాల్యూస్, 24న ఎన్విరాన్‌మెంటల్‌ ఎగ్జామినేషన్‌ పరీక్షలను ఉదయం 10 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు నిర్వహించనుంది. 

ఫీజు ఖరారు..: ఇంటర్‌ పరీక్షల ఫీజు గడువును బోర్డు ఖరారు చేసింది. జనరల్‌ విద్యార్థులకు రూ. 530గా, ప్రయోగ పరీక్షలకు రూ. 100గా నిర్ణయించింది. వొకేషనల్‌ విద్యార్థులకు రూ. 870 (థియరీ రూ. 530+ప్రాక్టికల్స్‌ రూ. 240+ఇంగ్లిష్‌ ప్రాక్టికల్స్‌ రూ. 100)గా ఖరారు చేసింది. ఈ నెల 14 వరకు ఫైన్‌ లేకుండా ఫీజు చెల్లించవచ్చు. రూ. 100 ఫైన్‌తో ఈ నెల 24 వరకు, రూ. 500 ఫైన్‌తో డిసెంబర్‌ ఒకటి వరకు, రూ. 1,000 ఫైన్‌తో డిసెంబర్‌ 8 వరకు, రూ. 2 వేల ఫైన్‌తో డిసెంబర్‌ 15 వరకు ఫీజు చెల్లించొచ్చు.   

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

టాలీవుడ్ హీరో అల్లు శిరీష్ -నయనిక ఎంగేజ్‌మెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

గ్రాండ్‌గా దిల్‌ రాజు సోదరుడి కూతురి పెళ్లి.. హాజరైన టాలీవుడ్‌ సినీతారలు (ఫొటోలు)
photo 3

సాయిపల్లవి 'అమరన్' జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు)
photo 4

హాఫ్ శారీలో యాంకర్ రష్మీ గౌతమ్ అందాలు (ఫోటోలు)
photo 5

నెక్లెస్‌రోడ్డులో ఏక్తా రన్‌.. పాల్గొన్న చిరంజీవి, సజ్జనార్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Chandrababu Failure To Save People And Crop From Cyclone Montha 1
Video_icon

ఎలివేషన్స్ సీఎం.. తుపాను దెబ్బ.. చేతులెత్తేసిన బాబు
TDP Leaders Big Shock To Chandrababu And Villagers Protest Against Belt Shops At Atmakur Excise Office 2
Video_icon

బాబుకు టీడీపీ నేత బిగ్ షాక్. ప్రభుత్వ పెద్దల ప్రోత్సాహంతోనే విచ్చలవిడిగా బెల్ట్ షాపులు
Ambati Rambabu Revels Shocking Facts On Tirumala Laddu Ghee Case 3
Video_icon

YV సుబ్బారెడ్డి PAగా చేసిన అప్పన్న.. తిరుమల కల్తీ నెయ్యి కేసులో అంబటి షాకింగ్ నిజాలు
Student Unions Protest At Samata Degree College 4
Video_icon

మహిళా లెక్చరర్ వేధింపుల వల్లే చనిపోయాడు
Big Shock To Janasena MLA Lokam Madhavi In Vizianagaram 5
Video_icon

విజయనగరం జిల్లా కోనాడలో ఎమ్మెల్యే లోకం మాధవికి చేదు అనుభవం
Advertisement
 