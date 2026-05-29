 ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు తెలంగాణ సర్కార్‌ శుభవార్త | Telangana Government Good News For Employees | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు తెలంగాణ సర్కార్‌ శుభవార్త

May 29 2026 5:17 PM | Updated on May 29 2026 5:37 PM

Telangana Government Good News For Employees

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: తెలంగాణ ఉద్యోగులకు రేవంత్‌ సర్కార్‌ శుభవార్త చెప్పింది. 100 రోజుల్లో రూ.6,000 కోట్ల బకాయిలు విడుదల చేస్తామని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులకు ఇటీవల హామీ ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క ఆదేశాలతో తొలి విడత రూ. 2,000 కోట్లను ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది.

ఈ మేరకు ఆర్థిక శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి సందీప్‌కుమార్‌ సుల్తానియా ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. మిగిలిన రూ.4000 కోట్లు కూడా త్వరలోనే జమ చేస్తామని ప్రభుత్వం తెలిపింది. రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల జీపీఎఫ్‌ (GPF) బకాయిలు 100 శాతం ప్రభుత్వం క్లియర్ చేసింది. ప్రభుత్వ నిర్ణయంపై ఉద్యోగ సంఘాలు హర్షం వ్యక్తం చేశాయి.

 


 

 

 

 

 

 

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

టాలీవుడ్ నటి పూర్ణ బక్రీద్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 2

కూటమి దగా డీఎస్సీపై కదం తొక్కిన వైఎస్సార్‌సీపీ (ఫొటోలు)
photo 3

ఎన్టీఆర్‌ పార్టీకి ఇదేం దుస్థితి? (చిత్రాలు)
photo 4

పూల చీరలో రాశీసింగ్ మరింత అందంగా (ఫొటోలు)
photo 5

అతిలోక సుందరిలా ఆషిక రంగనాథ్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Advocate Spandana Sadasivuni Reaction On Twisha Sharma Case 1
Video_icon

కోడలు చనిపోతే.. ” మొక్కలకు నీళ్లు పోసేది కాదని అసలు వెటకారం ఏంటి
Coffee Day Enterprises Share Price Hits 20% Upper Circuit After Q4 FY26 Earnings 2
Video_icon

స్టాక్ మార్కెట్ లో కాఫీ డే షేర్లకు రెక్కలు
Ram Charan's Peddi Gets Massive Ticket Price Hike in Andhra Pradesh 3
Video_icon

ఫ్యాన్స్ కి గుడ్ న్యూస్ ప్రీమియర్ షోస్ ఫిక్స్...
NEET Paper Leak Investigation Updates 4
Video_icon

నీట్ పేపర్ లీక్ కేసుపై సుప్రీంకోర్టు విచారణ
Rapid Fire With Nandu & Avika Gor Ugly Story Movie 5
Video_icon

పెళ్లికి ముందే లవ్.. గీతాకి అన్ని తెలుసు
Advertisement
 