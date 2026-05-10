ముద్ర రుణాల్లో వెనుకంజలో తెలుగు రాష్ట్రాలు

జాతీయ సగటుతో పోలిస్తే ఖాతాల సంఖ్య దాదాపు సగమే
పొరుగున ఉన్న రాష్ట్రాల కంటే వెనుకబడిన ఏపీ, తెలంగాణ
సాక్షి, హైదరాబాద్: ముద్ర రుణాల మంజూరులో తెలుగు రాష్ట్రాలకు తీరని అన్యాయం జరుగుతోంది. జనాభా ప్రాతిపదికన జాతీయ సగటుతో పోలిస్తే తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లో మంజూరైన ముద్ర ఖాతాల సంఖ్య దాదాపు సగమే. దీంతో రుణాలు అందక ఔత్సాహిక యువత ఉపాధి అవకాశాలను కోల్పోతున్నారు. చిరు వ్యాపారులు తదుపరి వ్యాపార విస్తరణ చేపట్టలేక పోతున్నారు.
100 మందికి 21 ఖాతాలు..
ప్రధానమంత్రి ముద్ర యోజన (పీఎంఎంవై) పథకం ద్వారా చిన్న వ్యాపారాలు ప్రారంభించడానికి లేదా విస్తరించుకోవడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎటువంటి తనఖా లేకుండా రుణాలను అందిస్తోంది. 2015 ఏప్రిల్ 8 నుంచి 2026 జనవరి 2 మధ్య 56.31 కోట్ల ఖాతాలకుగాను రూ.37.31 లక్షల కోట్ల రుణాలు మంజూరు అయ్యాయి. 70% మంది లబ్ధిదారులు మహిళలు కావడం విశేషం. మొత్తం జనాభా ప్రాతిపదికన చూస్తే దేశవ్యాప్తంగా ముద్ర ఖాతాల సంఖ్య 39.88 శాతం ఉంది. అంటే 100 మందికి దాదాపు 40 లోన్లు జారీ అయినట్టు.
వాస్తవానికి ఇదొక రికార్డు. అయితే, తెలంగాణలో 21.44 శాతం, ఆంధ్రప్రదేశ్లో 21.04శాతం.. అంటే ఒక్కో రాష్ట్రంలో 100 మందికిగాను 21 లోన్లే అందాయంటే మన తెలుగు రాష్ట్రాలు ఏ స్థాయిలో వెనుకంజలో ఉన్నాయో అర్థం చేసుకోవచ్చు. అదే పొరుగున ఉన్న తమిళనాడు, కర్నాటక, ఒడిశాలు జనాభా ప్రాతిపదికన అత్యధిక ఖాతాలతో టాప్–3లో ఉండడం గమనార్హం. టాప్–10 జాబితాలోనూ తెలుగు రాష్ట్రాలకు చోటు దక్కలేదు.
పీఎంఎంవై ప్రారంభం నుంచే..
ముద్ర రుణాలు విరివిగా లభిస్తే డెయిలీ, నకిలీ ఫైనాన్స్లకు అడ్డుకట్ట పడుతుందన్నది జనం మాట. కనీసం ఐదు ముద్ర ఖాతాలు లేని గ్రామాలు వేలాదిగా ఉన్నాయి. కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ నిర్దేశించిన లక్ష్యాల మేరకే రుణాలు మంజూరు చేస్తున్నట్టు రాష్ట్ర స్థాయి బ్యాంకర్ల సమావేశంలో బ్యాంకుల ఉన్నతాధికారులు తేల్చి చెబుతున్నారు. తెలుగు రాష్ట్రాలకు ముద్ర రుణాలు తక్కువగా మంజూరు అవుతున్నాయని పలు సంఘాలు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి లేఖలు సమర్పించినా ఫలితం లేకపోయింది. పీఎంఎంవై ప్రారంభం నుంచే తెలంగాణ, ఏపీకి తక్కువ కేటాయింపులు జరగడం వల్లే ఈ పరిస్థితి తలెత్తిందన్న విమర్శలు ఉన్నాయి.