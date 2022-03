టీఆర్‌ఎస్‌ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌, తెలంగాణ మంత్రి కేటీఆర్ పై టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. కేటీఆర్ కు రైతుల సంక్షేమం పట్ల కాంగ్రెస్‌కి ఉన్న నిబద్ధత మీకు తెలియకపోవడం బాధాకరమని పేర్కొన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏం చేసిందో మీ నాయన(కేసీఆర్‌ను ఉద్దేశించి) అడగడం మంచిదంటూనే.. రైతు సమస్యల పరిష్కారానికి బదులు రాజకీయాలు చేయడంలో కేసీఆర్ బిజీగా ఉండొచ్చంటూ సెటైర్‌ సంధించారు.

ధాన్యం కొనుగోళ్ల విషయంలో బీజేపీ, టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాలు రైతుల శ్రమను దోచుకుంటున్నాయని ఆరోపించిన రాహుల్ గాంధీ వ్యాఖ్యలకు కేటీఆర్ కౌంటర్ ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. 60 ఏళ్లు అధికారంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ చేయలేని పనిని.. తాము చేసి చూపిస్తున్నామని కేటీఆర్ నిన్న ట్వీట్ చేశారు. ఈ ట్వీట్‌పై తాజాగా రేవంత్ ఫైర్ అయ్యారు.

‘‘కేటీఆర్.. మిమ్మల్ని చూస్తుంటే జాలేస్తోంది. రైతుల సంక్షేమం కోసం కాంగ్రెస్ ఎంతగా పాటుపడిందో పాపం మీకు తెలియదేమో. కాంగ్రెస్ చేసిందేంటో మీ నాయన కేసీఆర్ ను అడగండి చెబుతారు. అయినా, రైతుల సమస్యలను పరిష్కరించకుండా రాజకీయం చేయడంలో ఆయన బిజీగా ఉండి ఉంటారు’’ అంటూ వ్యంగ్య వ్యాఖ్యలు చేశారు.

4 కోట్ల మంది తెలంగాణ ప్రజల 60 ఏళ్ల ‘స్వరాష్ట్ర’ కలను సాకారం చేసింది కాంగ్రెస్సేనని, తమ ప్రభుత్వంలోనే రైతులకు ఎంతో మేలు జరిగిందని గుర్తు చేసుకున్నారు. ఉచిత కరెంట్ ఇచ్చామని, జలయజ్ఞం, ఆరోగ్యశ్రీ వంటి పథకాలను తెచ్చామని చెప్పుకొచ్చారు రేవంత్‌.

Don't worry @KTRTRS we also brought RTE & RTI so that the people of our country can hold governments like yours accountable at all times.

(4/4)

— Revanth Reddy (@revanth_anumula) March 30, 2022