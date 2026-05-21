 తల్లితో సహజీవనం.. ఆమె కూతురిపై లైంగిక దాడి | Mother And Daughter Incident in Old Alwal Shocks | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

తల్లితో సహజీవనం.. ఆమె కూతురిపై లైంగిక దాడి

May 21 2026 8:27 AM | Updated on May 21 2026 8:27 AM

Mother And Daughter Incident in Old Alwal Shocks

మేడ్చల్ జిల్లా: తల్లితో సహజీవనం చేస్తూ ఆమె కూతురిపై లైంగిక దాడికి పాల్పడిన నిందితుడిపై అల్వాల్‌ పోలీసులు పోక్సో చట్టం ప్రకారం కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. పోలీసులు తెలిపిన మేరకు.. మచ్చ»ొల్లారంలో నివసించే ఓ మహిళ (33) మహిళ భర్తకు దూరంగా ఉంటూ 15 సంవత్సరాల కూతురితో కలిసి నివాసముంటోంది. స్థానికంగా ఉండే దుర్గాప్రసాద్‌ (34) తో సహజీవనం చేస్తోంది. ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయలో దుర్గాప్రసాద్‌ బాలికపై లైంగిక దాడికి పాల్పడటంతో తల్లి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. ఈ మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి ధర్యాప్తు చేస్తున్నారు.   

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఫుల్ హ్యాపీగా త్రిష.. అటు విజయ్ ఇటు సూర్య (ఫొటోలు)
photo 2

టాలీవుడ్ హీరోయిన్ కూతురి బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 3

ఆధ్యాత్మికతలో అంబానీలు.. బెంగళూరు ‘ఆర్ట్‌ ఆఫ్‌ లివింగ్‌’ సెంటర్‌లో సందడి (ఫొటోలు)
photo 4

మెలోనీతో కలిసి మోదీ పలు ప్రాంతాల సందర్శన (ఫోటోలు)
photo 5

శ్రీవారి సేవ‌లో భార‌త ష‌ట్ల‌ర్ కిడాంబి శ్రీకాంత్ దంప‌తులు (ఫోటోలు)

Video

View all
Professor Ramachandraiah Sensational Interview 1
Video_icon

ప్రొఫెసర్ రామచంద్రయ్య సంచలనాత్మక ఇంటర్వ్యూ
Chandrababu Failure Kutami Downfall 2
Video_icon

జగన్ ఖాతాలోయి తన ఖాతాలో వేసుకుంటున్న చంద్రబాబు

Chandrababu Government Faces Severe Criticism Over GAS Supply 3
Video_icon

ఏపీలో గ్యాస్ కటకట సిలిండర్ కోసం కష్టాలు
KK Raju Funny Comments On Chandrababu Fish Curry Making 4
Video_icon

చంద్రబాబు చేపల కూర తయారీపై కేకే రాజు చేసిన ఫన్నీ వ్యాఖ్యలు
GT Vs CSK Today IPL Match at Ahmedabad 5
Video_icon

GTతో CSKఢీ.. భారీ తేడాతో గెలిస్తేనే చెన్నైకి ఛాన్స్
Advertisement
 