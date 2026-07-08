'చిల్లర' అని నవ్వొద్దు.. మొత్తం రూ.1.10 లక్షలు.. వాటితోనే బైక్‌ కొని..

బిల్లు చెల్లించాలంటే సాధారణంగా నోట్లు, డిజిటల్ చెల్లింపులు లేదా బ్యాంకు లావాదేవీలే గుర్తుకొస్తాయి. కానీ కొందరు మాత్రం తమ ఆలోచనతో అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తుంటారు. రోజూ కొద్దికొద్దిగా దాచుకున్న నాణేలు కూడా పెద్ద మొత్తంగా మారుతాయని నిరూపిస్తూ, ఓ వ్యక్తి చేసిన పని ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. చాలామంది చిన్నచూపు చూసే నాణేలే అతడి కలను నెరవేర్చే సాధనంగా మారాయి. ఎన్నో రోజుల పాటు ఓర్పుతో కూడబెట్టిన ప్రతి రూ.10 నాణేలే చివరకు కొత్త వాహనం కొనుగోలుకు ఉపయోగపడ్డాయి.
తెలంగాణలోని యాదాద్రి-భువనగిరి జిల్లాకు చెందిన ఓ వ్యక్తి రూ.10 నాణేలతో మొత్తం రూ.1.10 లక్షలు చెల్లించి బైక్ కొనుగోలు చేశాడు. చిట్యాల మండలం వెలిమినేడు గ్రామానికి చెందిన కొండె రఘుపతి.. చిట్యాలలోని శ్రీ వినాయక మోటార్స్లో రూ. 10 నాణేలతోనే స్ప్లెండర్ ప్లస్ మోటార్సైకిల్ కొనుగోలు చేశాడు.
ఒకేసారి లక్ష రూపాయలకు పైగా విలువైన నాణేలను చూసి షోరూమ్ సిబ్బంది కూడా ఆశ్చర్యపోయారు. ఆ నాణేలను లెక్కించడానికి కాస్త సమయం తీసుకున్నా, చివరకు లావాదేవీ విజయవంతంగా పూర్తైంది. ఈ ఘటన చూసిన స్థానికులు కూడా ఆ వ్యక్తి పట్టుదలపై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. చిన్న మొత్తాలను కూడా నిర్లక్ష్యం చేయకుండా దాచుకుంటే పెద్ద లక్ష్యాలను చేరుకోవచ్చని ఈ ఘటన మరోసారి గుర్తు చేసింది. ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించిన వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అవుతోంది.
VIDEO | A man from Telangana’s Yadadri-Bhuvanagiri district grabbed attention by purchasing a bike after paying the entire amount of Rs 1.10 lakh in Rs 10 coins.
Konde Raghupathi, a resident of Veliminedu village in Chityala mandal, bought a Splendor Plus motorcycle from Sri… pic.twitter.com/OY7gN0jajD
— Press Trust of India (@PTI_News) July 8, 2026