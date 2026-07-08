 'చిల్లర' అని నవ్వొద్దు.. మొత్తం రూ.1.10 లక్షలు.. వాటితోనే బైక్‌ కొని.. | A man from Telangana purchasing bike paying Rs 10 coins | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

'చిల్లర' అని నవ్వొద్దు.. మొత్తం రూ.1.10 లక్షలు.. వాటితోనే బైక్‌ కొని..

Jul 8 2026 5:10 PM | Updated on Jul 8 2026 5:28 PM

A man from Telangana purchasing bike paying Rs 10 coins

బిల్లు చెల్లించాలంటే సాధారణంగా నోట్లు, డిజిటల్ చెల్లింపులు లేదా బ్యాంకు లావాదేవీలే గుర్తుకొస్తాయి. కానీ కొందరు మాత్రం తమ ఆలోచనతో అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తుంటారు. రోజూ కొద్దికొద్దిగా దాచుకున్న నాణేలు కూడా పెద్ద మొత్తంగా మారుతాయని నిరూపిస్తూ, ఓ వ్యక్తి చేసిన పని ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. చాలామంది చిన్నచూపు చూసే నాణేలే అతడి కలను నెరవేర్చే సాధనంగా మారాయి. ఎన్నో రోజుల పాటు ఓర్పుతో కూడబెట్టిన ప్రతి రూ.10 నాణేలే చివరకు కొత్త వాహనం కొనుగోలుకు ఉపయోగపడ్డాయి.

తెలంగాణలోని యాదాద్రి-భువనగిరి జిల్లాకు చెందిన ఓ వ్యక్తి రూ.10 నాణేలతో మొత్తం రూ.1.10 లక్షలు చెల్లించి బైక్ కొనుగోలు చేశాడు. చిట్యాల మండలం వెలిమినేడు గ్రామానికి చెందిన కొండె రఘుపతి.. చిట్యాలలోని శ్రీ వినాయక మోటార్స్‌లో రూ. 10 నాణేలతోనే స్ప్లెండర్ ప్లస్ మోటార్‌సైకిల్ కొనుగోలు చేశాడు.

ఒకేసారి లక్ష రూపాయలకు పైగా విలువైన నాణేలను చూసి షోరూమ్ సిబ్బంది కూడా ఆశ్చర్యపోయారు. ఆ నాణేలను లెక్కించడానికి కాస్త సమయం తీసుకున్నా, చివరకు లావాదేవీ విజయవంతంగా పూర్తైంది. ఈ ఘటన చూసిన స్థానికులు కూడా ఆ వ్యక్తి పట్టుదలపై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. చిన్న మొత్తాలను కూడా నిర్లక్ష్యం చేయకుండా దాచుకుంటే పెద్ద లక్ష్యాలను చేరుకోవచ్చని ఈ ఘటన మరోసారి గుర్తు చేసింది. ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించిన వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అవుతోంది. 

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'లెనిన్' సినిమా ప్రీ రిలీజ్‌ ప్రెస్‌మీట్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

వేడుకగా నిర్మాత బోనీ కపూర్ కూతురి రిసెప్షన్ (ఫొటోలు)
photo 3

'హృదయం మురళి' ట్రైలర్ రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో మెరిసిన ప్రీతి ముకుందన్ (ఫొటోలు)
photo 4

చీరకే అందం తీసుకొచ్చిన శ్రుతిహాసన్ (ఫొటోలు)
photo 5

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో హీరోయిన్ నిధి అగర్వాల్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Batting Coach Sitanshu Kotak Big Statement On Vaibhav Sooryavanshi 1
Video_icon

మేం చెప్పాల్సిన పని లేదు ఎలా ఆడాలో వైభవ్ కు తెలుసు
Janasena Senior Leader Join YSRCP 2
Video_icon

శ్రీకాకుళం జనసేనకు బిగ్ షాక్.. YSRCPలోకి పవన్ వీరాభిమాని
TDP Ex MLA Sugunamma vs JB Srinivas 3
Video_icon

తిరుపతి టీడీపీలో అసమ్మతి జ్వాల
Gold Price Drop Today Gold and Silver Rates 4
Video_icon

దిగొచ్చిన బంగారం ధర.. తులం ఎంతంటే?
YS Jagan Condemn TET Exam to Government Teachers 5
Video_icon

ఉద్యోగాలు ఊస్ట్ టీచర్లకు TET నిబంధనలు
Advertisement
 