సాక్షి, హైదరాబాద్‌: నగరంలో బుధవారం పలు చోట్ల వర్షం కురుస్తోంది. ఎల్‌బీనగర్‌, దిల్‌సుఖ్‌నగర్‌, సరూర్‌ నగర్‌, ఘట్‌ కేసర్‌, ఫిర్జాదిగూడ, హయత్‌ నగర్‌ తదితర ప్రాంతాల్లో.. ఈదురు గాలులతో కూడిన భారీ వర్షం కురుస్తోంది. అయితే ఈ ప్రభావం నగరం అంతటా ఉండకపోవచ్చునని వాతావరణ శాఖ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.

నగరంలో ఇప్పటికే చాలా చోట్ల భానుడు ఉగ్ర రూపం చూపిస్తుండగా.. కొన్ని చోట్ల మాత్రమే వరుణుడు ప్రభావం చూపించాడు. చిరుజల్లుల నుంచి ఓ మోస్తరు భారీ వర్షంతో వాతావరణం చల్లబడింది. మరికొన్ని చోట్ల కేవలం ఈదురు గాలులకే పరిమితం కావొచ్చునని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తోంది. ద్రోణి ప్రభావంతో తెలంగాణ వ్యాప్తంగా మరో రెండు రోజులు వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని చెబుతోంది.

#HyderabadRains : Clouds are moving towards Southern parts of #GHMC charminar area to Shamshabad area#Hyderabad #WeatherUpdate pic.twitter.com/IKC3a3LGQF

— Anusha Puppala (@anusha_puppala) May 10, 2023