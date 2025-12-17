 కొత్త సర్పంచ్‌ల పదవి ప్రమాణస్వీకారం తేదీలో మార్పు | Change in date of oath-taking ceremony for new sarpanches in Telangana | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కొత్త సర్పంచ్‌ల పదవి ప్రమాణస్వీకారం తేదీలో మార్పు

Dec 17 2025 1:11 PM | Updated on Dec 17 2025 1:11 PM

Change in date of oath-taking ceremony for new sarpanches in Telangana

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నూతనంగా ఎన్నికైన సర్పంచుల పదవి బాధ్యతలు స్వీకరించే అపాయింట్‌మెంట్ డే వాయిదా పడింది. ఈనెల 20న నిర్వహించాల్సిన కార్యక్రమాన్ని పంచాయతీరాజ్ శాఖ డిసెంబర్ 22కి మార్చింది.

తెలంగాణ గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో గెలిచిన సర్పంచులు, వార్డు సభ్యులు ఈ నెల 20న బాధ్యతలు స్వీకరించాల్సి ఉంది. అయితే సరైన ముహూర్తాలు లేవని.. కావున అపాయింటెడ్ డే ను ఈ నెల 22కు వాయిదా వేయాలని ప్రజా ప్రతినిధుల నుంచి పంచాయతీరాజ్ శాఖకు విజ్ఞప్తులు అందాయి. ఈ నేపథ్యంలో అపాయింట్‌మెంట్ డేను రెండు రోజుల పాటు వాయిదా వేసి, డిసెంబర్ 22న నిర్వహించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. దాంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నూతన సర్పంచులు అదే రోజు పదవి బాధ్యతలు స్వీకరించనున్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హ్యాపీ బర్త్ డే మై హార్ట్‌బీట్.. భర్తకు జెనీలియా విషెస్ (ఫొటోలు)
photo 2

వంతారలో మెస్సీ.. వన్య ప్రాణులతో సందడి (ఫోటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్‌లో ఆలిండియా పోలీస్ బ్యాండ్ పోటీలు (చిత్రాలు)
photo 4

తిరుమలలో నటి స్వాతి దీక్షిత్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

భార్యతో కలిసి నిర్మాత దిల్ రాజు ప్రత్యేక పూజలు (ఫొటోలు)

Video

View all
Nagari YSRCP Leaders Strong Warning to Chakrapani Reddy Comments 1
Video_icon

Nagari : అది మా రోజమ్మ గొప్పతనం
YSRCP Margani Bharath About Koti Santhakala Praja Udyamam 2
Video_icon

Bharath : బాబు వెన్నులో వణుకు పుట్టేలా కోటి సంతకాల ప్రజా ఉద్యమం
Gummanur Jayaram Brother Commission From TDP MP Lakshminarayana 3
Video_icon

గుమ్మనూరు గూండాగిరి.. చేతగాక చేతులెత్తేసిన చంద్రబాబు
Non-Veg And Wine Bottles At Bhudevi Complex Tirupati 4
Video_icon

శ్రీవారి సన్నిధిలో ఘోర అపచారం
AP Farmers Fire On Union Minister Pemmasani Chandra Sekhar 5
Video_icon

ఇంత పొగరా.. ఫోన్ మొగొద్దు.. యూట్యూబ్ చూడొద్దు.. రైతులపై పెమ్మసాని ఆగ్రహం
Advertisement
 