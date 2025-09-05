 సీబీఐ చేతికి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్‌ ఎపిసోడ్‌లో కీలక పరిణామం | cbi director praveen sood visit koti cbi office | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సీబీఐ చేతికి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్‌ ఎపిసోడ్‌లో కీలక పరిణామం

Sep 5 2025 2:04 PM | Updated on Sep 5 2025 2:04 PM

cbi director praveen sood visit koti cbi office

సాక్షి,హైదరాబాద్‌: సీబీఐ చేతికి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్‌ ఎపిసోడ్‌లో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది.  సీబీఐ డైరెక్టర్‌ ప్రవీణ్‌ సూద్‌ పర్యటిస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా హైదరాబాద్‌లోని కోఠి సీబీఐ కార్యాలయంలో అధికారులతో భేటీ అయ్యారు. కాళేశ్వరం కమిషన్‌ నివేదికపై విచారణ నేపథ్యంలో సీబీఐ డైరెక్టర్‌ ప్రవీణ్‌ సూద్‌ పర్యటనపై ప్రాధాన్యత నెలకొంది.  

కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కేసు ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వ పరిధిలోకి వెళ్లింది. రాష్ట్రంలో రాజకీయంగా తీవ్ర చర్చకు దారితీసిన ఈ కేసును రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సీబీఐకి అప్పగిస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్న విషయం తెలిసిందే. కాగా ఇందుకు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్‌ను రాష్ట్ర హోంశాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి రవిగుప్తా ఈ నెల 1న సీబీఐ డైరెక్టర్‌కు, కేంద్ర హోంశాఖకు పంపారు. ఈ క్రమంలో సీబీఐ డైరెక్టర్‌ ప్రవీణ్‌ సూద్ హైదరాబాద్‌ రావడం చర్చాంశనీయంగా మారింది.  

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

సుహాసిని ఇంట ఓనం సెలబ్రేషన్స్‌: తారలందరూ ఒక్కచోటకు..(ఫొటోలు)
photo 2

'గురువు'కి అర్థం ఇచ్చేలా ప్రపంచాన్నే ప్రభావితం చేసిన ఉత్తమ గురువులు..! (ఫొటోలు)
photo 3

ఓనం పండుగ లుక్ లో మెరిసిపోతున్న హీరోయిన్ సంయుక్త మీనన్ (ఫోటోలు)
photo 4

‘గామా’ అవార్డ్స్..మెరిసిన 'కోర్ట్'మూవీ హీరోయిన్ శ్రీదేవి (ఫొటోలు)
photo 5

విశాఖలో మరో అద్భుతం.. తప్పక చూడాల్సిందే (ఫొటోలు)

Video

View all
Tirakasu Funny Skit On America Making Petrol With Air 1
Video_icon

గాలితో పెట్రోల్ తయారు చేస్తున్నతిరకాసు
KSR Live Show Chandrababu Nara Lokesh And Pawan Kalyan 2
Video_icon

NO.1 క్రిమినల్స్.! అంతా మనోళ్లే!
Clash Between Komatireddy Venkat Reddy And BJP Leaders 3
Video_icon

గణేష్ శోభాయాత్రలో ఉద్రిక్తత.. కోమటిరెడ్డి Vs బీజేపీ
Perni Kittu Fires On Kutami Over Privatization Of Medical Colleges 4
Video_icon

వాళ్ళు ప్రమాణ స్వీకారం దగ్గర నుండి.. మెడికల్ కాలేజీలు ప్రైవేటీకరణపై పేర్ని కిట్టు
YSRCP Leaders Fires On Chandrababu Govt 5
Video_icon

జగన్ మెడికల్ కాలేజీలు తెస్తే.. బాబు నాశనం చేస్తున్నారు
Advertisement
 