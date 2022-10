హైదరాబాద్‌: తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి(TRS) కాస్త.. భారత్‌ రాష్ట్ర సమితి(BRS)గా మారిపోయింది. దేశ రాజకీయాల్లో గుణాత్మక మార్పు కోసమే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఇవాళ జరిగిన టీఆర్‌ఎస్‌ సర్వ సభ్య సమావేశంలో సీఎం కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్‌ రావు ప్రకటించారు. దీంతో దేశమంతటా కేసీఆర్‌ ప్రకటనను ఆసక్తికరంగా వీక్షించింది. అయితే..

కాంగ్రెస్‌, భారతీయ జనతా పార్టీలు మాత్రం బీఆర్‌ఎస్‌పై వ్యంగ్యాస్త్రలు సంధిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో.. తెలంగాణ బీజేపీ రాష్ట్రాధ్యక్షుడు బండి సంజయ్‌ ట్విటర్‌ వేదికగా స్పందించారు. టీఆర్‌ఎస్‌ నుంచి బీఆర్‌ఎస్‌ మారడం అనేది పందికి లిప్‌స్టిక్‌ పూసినట్లు ఉందని ఎద్దేవా చేశారు. ట్విటర్‌ టిల్లు ఏమో గేమ్‌ చేంజర్స్‌ అని ప్రకటించుకున్నాడు. కానీ, అయ్య ఏమో నేమ్‌ చేంజర్‌ అయ్యాడు. అంతిమంగా ఫేట్‌ ఛేంజర్స్‌ మాత్రం ప్రజలే అంటూ బీఆర్‌ఎస్‌ పరిణామంపై వ్యంగ్యంగా స్పందించారు బండి సంజయ్‌ కుమార్‌.

TRS to BRS is like "Putting lipstick on a pig".#TwitterTillu Claimed to be Game Changers...

But father became a Name Changer.

People are the ultimate Fate Changers !!

— Bandi Sanjay Kumar (@bandisanjay_bjp) October 5, 2022