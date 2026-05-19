 జలమండలి జీఎం ఇంట్లో సోదాలు.. భారీగా డబ్బు స్వాధీనం | ACB searches Jalmandali GM house | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

జలమండలి జీఎం ఇంట్లో సోదాలు.. భారీగా డబ్బు స్వాధీనం

May 19 2026 10:17 AM | Updated on May 19 2026 10:44 AM

ACB searches Jalmandali GM house

సాక్షి, హైదరాబాద్:  ఈ రోజు మంగళవారం ఏసీబీ అధికారులు హైదరాబాద్‌ జలమండలి జీఎం అనంతకుమార్ ఇంట్లో  సోదాలు జరిపారు. ఈ తనిఖీల్లో భారీగా నగదు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.   కేజీకి పైగా  బంగారంతో పాటు నిజామాబాద్‌లో మూడు ఎకరాల భూమి ఇతర స్థిరాస్తులు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. వీటన్నిటి విలువ దాదాపు. రూ. 100 కోట్లు ఉన్నట్లుగా తెలిపారు. అదేవిధంగా అనంతకుమార్‌  బ్యాంక్ లాకర్స్ సైతం  పెన్‌ చేసి తనిఖీ చేయాలని అధికారులు భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. జేడీఎంతో పాటు అతని బంధువల ఇంట్లోనూ ఏకకాలంలో తనిఖీలు జరిపారు. రెడ్ హిల్స్‌లోని జీఎం నివాసంతో పాటు మల్లాపూర్‌లోని నివాసంలో  ఏసీబీ అధికారులు సోదాలు చేపట్టారు.

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'పురుష:' మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 2

మంచు మనోజ్ కొత్త ట్రస్ట్‌ ప్రారంభం (ఫొటోలు)
photo 3

రామ్ చరణ్ 'పెద్ది' మూవీ ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

‘కాక్‌టెయిల్ 2’ మూవీ ప్రమోషన్ లో రష్మిక మందన్న,కృతి సనన్ (ఫొటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్ : షాప్ ఓపెనింగ్ లో సందడి చేసిన నటి హిమజ (ఫొటోలు)

Video

View all
Peddi Trailer Telugu Review & Reaction 1
Video_icon

రామ్ చరణ్ పెరఫార్మెన్స్ కి బాక్సాఫీస్ బద్దలవడం ఖాయం
Lakshmi Parvathi Fires On Chandrababu Over 4 Child Policy 2
Video_icon

నీతులు చెప్పే ముందు నువ్వు పాటించు బాబుపై లక్ష్మీ పార్వతి ఫైర్
Harsha Veena Emotional Song on MLA Arava Sridhar 3
Video_icon

అరవ శ్రీధర్ కోసం పాట పాడిన హర్ష వీణ
Big Shock To Raghurama Krishnam Raju Jada Sravan Kumar Reaction On Supreme Court Decision 4
Video_icon

రఘురామకు సుప్రీంకోర్టు బిగ్ షాక్ జడ శ్రవణ్ సంచలన కామెంట్స్
Rising Costs and Visa Delays Impact Foreign Tourism in Goa 5
Video_icon

గోవా బీచ్లకు తగ్గిన క్రేజ్.. కారణం ?
Advertisement
 