ఘనంగా అన్నా జయంతి
వేలూరు: మాజీ ముఖ్యమంత్రి అన్నాదురై 117వ జయంతి వేడుకలను వేలూరు, తిరువణ్ణామలై జిల్లాల్లో సోమవారం ఉదయం ఘనంగా నిర్వహించారు. వేలూరు కలెక్టరేట్లోని అన్నా విగ్రహానికి కలెక్టర్ సుబ్బలక్ష్మి పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు. వేలూరు పాత కార్పొరేషన్ కార్యాలయంలోని అన్నా విగ్రహానికి పలు రాజకీయ పార్టీలకు చెందిన ప్రతినిధులు, కార్యకర్తలు అఽధిక సంఖ్యలో చేరుకొని నివాళులర్పించారు. డీఎంకే ఆధ్వర్యంలో కార్యకర్తలు పూల మాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. అన్నాడీఎంకే జిల్లా కార్యదర్శి ఎస్ఆర్కే అప్పు అధ్యక్షతన పార్టీ నాయకులు పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. అనంతరం స్వీట్లు పంచి పెట్టారు. వేలూరు జిల్లాలోనే కాకుండా తిరువణ్ణామలై జిల్లాలో కూడా వాడవాడలా అన్నా జయంతి వేడుకలు నిర్వహించారు. స్వీట్లు పంచి పెట్టారు. తిరుపత్తూరు, రాణిపేట జిల్లాల్లోనూ జిల్లా ఉన్నతాధికారులతో పాటు వివిధ రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులు నివాళులర్పించారు.
వీఐటీ యూనివర్శిటీలో... వేలూరు వీఐటీ యూనివర్శిటీ ఆవరణలో అన్నా జయంతి వేడుకల సందర్భంగా చాన్సలర్ విశ్వనాథన్ పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. వీఐటీ ఉపాధ్యక్షులు శంకర్, శేఖర్, కార్యనిర్వహణ డైరెక్టర్ సంధ్య పెంటారెడ్డి, అసిస్టెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ కాదంబరి, వైస్ చాన్సలర్ కాంచన తదితరులు పాల్గొన్నారు.
అన్నా జయంతి కోలాహలం
పళ్లిపట్టు: అన్నా జయంతి సందర్భంగా డీఎంకే శ్రేణులు సోమవారం ఘనంగా వేడుకలు నిర్వహించాయి. పళ్లిపట్టు సెంట్రల్ డీఎంకే మండల కార్యదర్శి బి.డి.చంద్రన్ ఆధ్వర్యంలో అత్తిమాంజేరిపేటలో అలంకరించిన అన్నా చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి, ఘనంగా నివాళులర్పించారు. ఏకతాటిపైకి తమిళనాడు నినాదాన్ని బలపరిచే విధంగా ప్రతిజ్ఞ చేశారు. అందరికీ అన్నదానం పంపిణీ చేశారు. కేజీ కండ్రిగలో యూనియన్ కార్యదర్శి రాజేంద్రన్ ఆధ్వర్యంలో జయంతి వేడుకలు నిర్వహించారు. ఇందులో ఆ పార్టీ జిల్లా కార్యదర్శి, తిరుత్తణి ఎమ్మెల్యే చంద్రన్ పాల్గొని, అన్నా చిత్రపటానికి నివాళులర్పించారు.