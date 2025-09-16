 ఘనంగా అన్నా జయంతి | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఘనంగా అన్నా జయంతి

Sep 16 2025 7:29 AM | Updated on Sep 16 2025 7:29 AM

ఘనంగా

ఘనంగా అన్నా జయంతి

వేలూరు: మాజీ ముఖ్యమంత్రి అన్నాదురై 117వ జయంతి వేడుకలను వేలూరు, తిరువణ్ణామలై జిల్లాల్లో సోమవారం ఉదయం ఘనంగా నిర్వహించారు. వేలూరు కలెక్టరేట్‌లోని అన్నా విగ్రహానికి కలెక్టర్‌ సుబ్బలక్ష్మి పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు. వేలూరు పాత కార్పొరేషన్‌ కార్యాలయంలోని అన్నా విగ్రహానికి పలు రాజకీయ పార్టీలకు చెందిన ప్రతినిధులు, కార్యకర్తలు అఽధిక సంఖ్యలో చేరుకొని నివాళులర్పించారు. డీఎంకే ఆధ్వర్యంలో కార్యకర్తలు పూల మాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. అన్నాడీఎంకే జిల్లా కార్యదర్శి ఎస్‌ఆర్‌కే అప్పు అధ్యక్షతన పార్టీ నాయకులు పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. అనంతరం స్వీట్లు పంచి పెట్టారు. వేలూరు జిల్లాలోనే కాకుండా తిరువణ్ణామలై జిల్లాలో కూడా వాడవాడలా అన్నా జయంతి వేడుకలు నిర్వహించారు. స్వీట్లు పంచి పెట్టారు. తిరుపత్తూరు, రాణిపేట జిల్లాల్లోనూ జిల్లా ఉన్నతాధికారులతో పాటు వివిధ రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులు నివాళులర్పించారు.

వీఐటీ యూనివర్శిటీలో... వేలూరు వీఐటీ యూనివర్శిటీ ఆవరణలో అన్నా జయంతి వేడుకల సందర్భంగా చాన్సలర్‌ విశ్వనాథన్‌ పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. వీఐటీ ఉపాధ్యక్షులు శంకర్‌, శేఖర్‌, కార్యనిర్వహణ డైరెక్టర్‌ సంధ్య పెంటారెడ్డి, అసిస్టెంట్‌ వైస్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కాదంబరి, వైస్‌ చాన్సలర్‌ కాంచన తదితరులు పాల్గొన్నారు.

అన్నా జయంతి కోలాహలం

పళ్లిపట్టు: అన్నా జయంతి సందర్భంగా డీఎంకే శ్రేణులు సోమవారం ఘనంగా వేడుకలు నిర్వహించాయి. పళ్లిపట్టు సెంట్రల్‌ డీఎంకే మండల కార్యదర్శి బి.డి.చంద్రన్‌ ఆధ్వర్యంలో అత్తిమాంజేరిపేటలో అలంకరించిన అన్నా చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి, ఘనంగా నివాళులర్పించారు. ఏకతాటిపైకి తమిళనాడు నినాదాన్ని బలపరిచే విధంగా ప్రతిజ్ఞ చేశారు. అందరికీ అన్నదానం పంపిణీ చేశారు. కేజీ కండ్రిగలో యూనియన్‌ కార్యదర్శి రాజేంద్రన్‌ ఆధ్వర్యంలో జయంతి వేడుకలు నిర్వహించారు. ఇందులో ఆ పార్టీ జిల్లా కార్యదర్శి, తిరుత్తణి ఎమ్మెల్యే చంద్రన్‌ పాల్గొని, అన్నా చిత్రపటానికి నివాళులర్పించారు.

ఘనంగా అన్నా జయంతి 1
1/1

ఘనంగా అన్నా జయంతి

# Tag
Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

    Advertisement
     
    Advertisement

    పోల్

    Photos

    View all
    photo 1

    గోల్డ్‌ మెడల్స్‌ వచ్చిన వేళ ‘మహా’నందం (ఫొటోలు)

    photo 2

    రెడ్‌ కలర్‌ శారీలో మెరిసిపోతున్న హీరోయిన్ రితికా నాయక్ (ఫొటోలు)
    photo 3

    ఖైరతాబాద్‌ : దాండియా వేడుక..నవరాత్రి ఉత్సవ్‌–2025 (ఫొటోలు)
    photo 4

    విశాఖపట్నంలో నేషనల్‌ డాగ్‌ షో అదరహో (ఫొటోలు)
    photo 5

    విజయ్‌ ఆంటోనీ ‘భద్రకాళి’ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)

    Video

    View all
    YS Jagan Remembers September 15th 2023 1
    Video_icon

    రెండేళ్ల క్రితం 5 మెడికల్ కాలేజీలను ప్రారంభించడంపై YS జగన్ హర్షం

    YSRCP Sharmila Reddy Open Challenge To TDP Leaders Over AP Medical Colleges 2
    Video_icon

    మీకు దమ్ముంటే ఇక్కడికి వచ్చి ఫోటోలు తీయండి.. అనిత, సవితపై షర్మిల రెడ్డి ఫైర్

    Karumuri Venkat Reddy Reveals Shocking Truths About Medical Colleges 3
    Video_icon

    జగనే కట్టారు.. ఒప్పుకున్న ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి ఇవిగో ఆధారాలు..!
    India And Pakistan Handshake Controversy 4
    Video_icon

    షేక్ హ్యాండ్ వివాదంపై పాక్‌కు ఇచ్చిపడేసిన బీసీసీఐ
    Special Debate On Chandrababu Govt Conspiracy Exposed In Medical Colleges 5
    Video_icon

    Big Question: జగన్ కు మంచి పేరు రాకూడదు అంతే..! బయటపడ్డ బాబు బాగోతం!?
    Advertisement
     