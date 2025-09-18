 దివినుంచి దిగి వచ్చిన తారలా ‘పరదా’ బ్యూటీ (ఫోటోలు) | Actress Anupama Parameswaran Shares Stunning Photos, Goes Viral | Sakshi
దివినుంచి దిగి వచ్చిన తారలా ‘పరదా’ బ్యూటీ (ఫోటోలు)

Sep 18 2025 4:41 PM | Updated on Sep 18 2025 5:04 PM

Actress Anupama parameswaran Beautiful Photos1
1/11

యంగ్ అండ్ టాలెంటెడ్ హీరోయిన్ అనుపమా పరమేశ్వరన్

Actress Anupama parameswaran Beautiful Photos2
2/11

ప్రేమమ్‌తో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసిన అనుపరమ తమిళం, మళయాళం మూవీల్లో నటించింది.

Actress Anupama parameswaran Beautiful Photos3
3/11

ముఖ్యంగా తెలుగు ప్రేక్షకుల్లో మంచి గుర్తింపు దక్కించుకున్న నటి

Actress Anupama parameswaran Beautiful Photos4
4/11

తనదైన నటన, రింగుల జుట్టుతో టాలీవుడ్‌లో మాంచి క్రేజ్‌

Actress Anupama parameswaran Beautiful Photos5
5/11

తాజాగా అనుపమా పరమేశ్వరన్ సయారా అంటూ కొన్ని అందమైన ఫోటోలనుషేర్‌ చేసింది. దీంతో ఇవి ఇంటర్నెట్ లో వైరల్ గా మారాయి.

Actress Anupama parameswaran Beautiful Photos6
6/11

ప్రవీణ్ కాండ్రేగుల దర్శకత్వం వహించిన లేటెస్ట్‌ మూవీ ‘పరదా’లో నటనతో ఆకట్టుకున్న బ్యూటీ అనుపమ పరమేశ్వరన్‌

Actress Anupama parameswaran Beautiful Photos7
7/11

స్త్రీలు తమ ముఖాలను పరదా మాటున దాచుకునే ఆచారంపై పోరు చేసిన యువతి పాత్రలో మెప్పించిన అనుపమ

Actress Anupama parameswaran Beautiful Photos8
8/11

Actress Anupama parameswaran Beautiful Photos9
9/11

Actress Anupama parameswaran Beautiful Photos10
10/11

Actress Anupama parameswaran Beautiful Photos11
11/11

# Tag
Actress anupama Parameswaran beautiful Photos
పోల్

