దివినుంచి దిగి వచ్చిన తారలా ‘పరదా’ బ్యూటీ (ఫోటోలు)

1/11
యంగ్ అండ్ టాలెంటెడ్ హీరోయిన్ అనుపమా పరమేశ్వరన్
2/11
ప్రేమమ్తో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసిన అనుపరమ తమిళం, మళయాళం మూవీల్లో నటించింది.
3/11
ముఖ్యంగా తెలుగు ప్రేక్షకుల్లో మంచి గుర్తింపు దక్కించుకున్న నటి
4/11
తనదైన నటన, రింగుల జుట్టుతో టాలీవుడ్లో మాంచి క్రేజ్
5/11
తాజాగా అనుపమా పరమేశ్వరన్ సయారా అంటూ కొన్ని అందమైన ఫోటోలనుషేర్ చేసింది. దీంతో ఇవి ఇంటర్నెట్ లో వైరల్ గా మారాయి.
6/11
ప్రవీణ్ కాండ్రేగుల దర్శకత్వం వహించిన లేటెస్ట్ మూవీ ‘పరదా’లో నటనతో ఆకట్టుకున్న బ్యూటీ అనుపమ పరమేశ్వరన్
7/11
స్త్రీలు తమ ముఖాలను పరదా మాటున దాచుకునే ఆచారంపై పోరు చేసిన యువతి పాత్రలో మెప్పించిన అనుపమ
8/11
9/11
10/11
11/11