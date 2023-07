జింబాబ్వే వేదికగా జరుగుతున్న జిమ్‌ ఆఫ్రో టీ10 లీగ్‌లో జోబర్గ్ బఫెలోస్ ఫైనల్‌కు చేరుకుంది. హరారే స్పోర్ట్స్ క్లబ్‌ వేదికగా క్వాలిఫయర్‌-1లో తో డర్బన్ క్వాలండర్స్‌ను 6 వికెట్ల తేడాతో ఓడించిన జోబర్గ్‌.. ఫైనల్లో అడుగుపెట్టింది. 141 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని 9.5 ఓవర్లలో 4 వికెట్లు కోల్పోయి జో బర్గ్‌ ఛేదించింది.ఇక ఈ మ్యాచ్‌లో జోబర్గ్‌కు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న టీమిండియా మాజీ ఆటగాడు యూసుఫ్ పఠాన్ విధ్వంసం సృష్టించాడు.

కేవలం 26 బంతుల్లోనే 80 పరుగులు సాధించిన ఫఠాన్‌.. ఒంటి చేత్తో తన జట్టును ఫైనల్‌కు చేర్చాడు. అతడి ఇన్నింగ్స్‌లో 4 ఫోర్లు, 9 సిక్స్‌లు ఉన్నాయి. ఆఖరి ఓవర్‌లో జోబర్గ్‌ విజయానికి 20 పరుగులు అవసరమవ్వగా.. పఠాన్‌ వరుసగా రెండు సిక్స్‌లు, ఫోర్లు బాది మ్యాచ్‌ను ముగించాడు. అంతకుముందు బ్యాటింగ్‌ చేసిన డర్బన్ క్వాలండర్స్‌ నిర్ణీత 10 ఓవర్లలో 4 వికెట్ల నష్టానికి 140 పరుగులు చేసింది.

డర్బన్‌ బ్యాటర్లలో ఫ్లెచర్‌(39), ఆసిఫ్ అలీ(32) పరుగులతో రాణించారు. ఇక ఇది ఇలా ఉండగా.. క్వాలిఫయర్‌-1లో ఓటమి పాలైన డర్బన్ క్వాలండర్స్‌.. క్వాలిఫయర్‌-2లో మాత్రం విజయం సాధించి ఫైనల్‌ బెర్త్‌ను ఖారారు చేసుకుంది. ఈ క్రమంలో జూలై 29న జరగనున్న ఫైనల్లో జోబర్గ్ బఫెలోస్ , డర్బన్‌ జట్లు తలపడనున్నాయి.

Yusuf Pathan smashed 6, 6, 0, 6, 2, 4 in a single over against Amir.

