"This is why they have not won the IPL for so many years": రాయల్‌ చాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు జట్టును ఉద్దేశించి టీమిండియా మాజీ క్రికెటర్‌ అంబటి రాయుడు సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశాడు. ‘స్టార్ల’ వైఫల్యం కారణంగానే ఆర్సీబీ ఇంత వరకు ఒక్కసారి కూడా టైటిల్‌ గెలవలేదని వ్యాఖ్యానించాడు.

కోట్లకు కోట్లు తీసుకునే అగ్ర శ్రేణి అంతర్జాతీయ క్రికెటర్లు మైదానంలో కంటే డ్రెసింగ్‌ రూంలోనే ఎక్కువగా ఉండటం వల్లే ఆర్సీబీ రాత మారడం లేదని రాయుడు అభిప్రాయపడ్డాడు. కాగా 2008 నుంచి బెంగళూరు జట్టు ఒక్కసారి కూడా టైటిల్‌ గెలవలేదన్న విషయం తెలిసిందే.

విరాట్‌ కోహ్లి, ఏబీ డివిలియర్స్‌, గ్లెన్‌ మాక్స్‌వెల్‌, ఫాఫ్‌ డుపెస్లిస్‌, మహ్మద్‌ సిరాజ్‌ వంటి టాప్‌ క్లాస్‌ ఆటగాళ్లు ఉన్నా ఆర్సీబీ ట్రోఫీని ముద్దాడలేకపోయింది. తాజాగా ఐపీఎల్‌-2024లోనూ పరాజయాల పరంపర కొనసాగిస్తోంది.

ఇప్పటి వరకు ఆడిన నాలుగు మ్యాచ్‌లలో కేవలం ఒక్కటి మాత్రమే గెలిచింది. లక్నో సూపర్‌ జెయింట్స్‌ చేతిలో 28 రన్స్‌తో ఓడి మూడో ఓటమిని చవిచూసింది. బ్యాటర్లు, బౌలర్ల సమిష్టి వైఫల్యం కారణంగా సొంత మైదానంలో పరాభవం మూటగట్టుకుంది.

