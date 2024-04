అసలు నువ్వేం చేస్తున్నావు యశస్వి?.. మా వాడికేం ఢోకా లేదు..

రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌ ఓపెనర్‌ యశస్వి జైస్వాల్‌ ఐపీఎల్‌-2024లో ఇప్పటి వరకు బ్యాట్‌ ఝులిపించలేదు. కనీస స్థాయి ప్రదర్శన చేయలేక చతికిలపడ్డాడు. కాగా గత సీజన్‌లో 14 మ్యాచ్‌లు ఆడి ఏకంగా 625 పరుగులు సాధించిన ఈ లెఫ్టాండర్‌.. టీమిండియాలో ఎంట్రీ ఇచ్చి దుమ్ములేపాడు.

టెస్టు, టీ20లలో భారత ఓపెనర్‌గా సత్తా చాటాడు. ఈ నేపథ్యంలో ఐపీఎల్‌ పదిహేడో ఎడిషన్‌లో యశస్వి జైస్వాల్‌పై అంచనాలు మరింత పెరిగిపోయాయి. కానీ.. అందుకు తగ్గట్లుగా ఈ రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌ స్టార్‌ రాణించలేకపోతున్నాడు.

తాజా సీజన్‌లో ఇప్పటి వరకు ఆడిన నాలుగు మ్యాచ్‌లలో కలిపి యశస్వి జైస్వాల్‌ కేవలం 39 పరుగులు చేశాడు. ఇప్పటి వరకు సాధించిన అత్యధిక స్కోరు 24. తాజాగా రాయల్‌ చాలెంజర్స్‌ బెంగళూరుతో మ్యాచ్‌లో అయితే పరుగుల ఖాతా తెరవకుండానే అతడు వెనుదిరిగాడు.

ఈసారి పరుగుల ఖాతా కూడా తెరవలేదు

జైపూర్‌లో శనివారం జరిగిన మ్యాచ్‌లో రెండు బంతులు ఎదుర్కొని జైస్వాల్‌ డకౌట్‌ అయ్యాడు. రీస్‌ టోప్లీ బౌలింగ్లో మాక్స్‌వెల్‌కు క్యాచ్‌ ఇచ్చి పెవిలియన్‌ చేరాడు. అయితే, మరో ఓపెనర్‌ జోస్‌ బట్లర్‌ అజేయ శతకం(100)తో రాజస్తాన్‌ను గెలుపు తీరాలకు చేర్చాడు.

