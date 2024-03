టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్, రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు స్టార్ విరాట్ కోహ్లి అరుదైన ఘ‌న‌త సాధించాడు. ఐపీఎల్‌లో అత్య‌ధిక సిక్స్‌లు బాదిన ఆర్సీబీ ఆట‌గాడిగా విరాట్ రికార్డ‌ల‌కెక్కాడు. ఐపీఎల్‌-2024లో భాగంగా కోల్‌క‌తా నైట్‌రైడ‌ర్స్‌తో మ్యాచ్‌లో వ‌రుణ్ చ‌క్ర‌వ‌ర్తి బౌలింగ్‌లో సిక్స్ కొట్టిన‌ కోహ్లి.. ఈ అరుదైన రికార్డును త‌న ఖాతాలో వేసుకున్నాడు.

ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు కోహ్లి ఐపీఎల్‌లో 241 సిక్స్‌లు బాదాడు. కాగా ఇంత‌క‌ముందు ఈ రికార్డు యూనివ‌ర్స‌ల్ బాస్‌, ఆర్సీబీ మాజీ ఆట‌గాడు క్రిస్ గేల్ పేరిట ఉండేది. గేల్ ఐపీఎల్‌లో 239 సిక్స్‌లు బాదాడు. తాజా మ్యాచ్‌తో గేల్ రికార్డు బ‌ద్ద‌లైంది. ఇక ఈ మ్యాచ్‌లో కోహ్లి అద్బుత‌మైన ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. 58 బంతులు ఎదుర్కొన్న 4 ఫోర్లు, 4 సిక్స్‌లతో 83 పరుగులు చేశాడు.

కానీ మ్యాచ్‌లో కేకేఆర్ చేతిలో ఆర్సీబీ 7 వికెట్ల తేడాతో ఓటమి పాలైంది. 183 ప‌రుగుల ల‌క్ష్యాన్ని కేకేఆర్ కేవ‌లం 16.5 ఓవ‌ర్ల‌లో 3 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. కేకేఆర్ బ్యాట‌ర్ల‌లో వెంక‌టేశ్ అయ్య‌ర్‌(50) ప‌రుగుల‌తో టాప్ స్కోర‌ర్‌గా నిల‌వ‌గా.. సునీల్ న‌రైన్‌(22 బంతుల్లో 47), కెప్టెన్ శ్రేయ‌స్ అయ్య‌ర్‌(39 నాటౌట్‌) అద్బుత‌మైన ఇన్నింగ్స్‌లు ఆడారు. ఆర్సీబీ బౌలర్లు పూర్తిగా తేలిపోయారు.

