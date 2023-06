భారత క్రికెట్‌ పరిస్థితి చూస్తే నవ్వొస్తుంది.. సిగ్గుతో తలదించుకోవాలి..!

టీమిండియా మాజీ పేసర్‌ వెంకటేశ్‌ ప్రసాద్‌ భారత దేశవాలీ సెలెక్టర్ల తీరుపై తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డాడు. గడిచిన రంజీ సీజన్‌లో అత్యధిక వికెట్లు తీసిన కేరళ ఆఫ్‌ స్పిన్నర్‌ జలజ్‌ సక్సేనాను సౌత్‌ జోన్‌ తరఫున దులీప్‌ ట్రోఫీకి ఎంపిక చేయకపోవడంపై ధ్వజమెత్తాడు. మధ్యప్రదేశ్‌, భారత-ఏ జట్ల తరఫున అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబర్చినా జలజ్‌ను ఎంపిక చేయకపోవడంపై సెలక్టర్లను నిలదీశాడు.

జట్ల ఎంపికలో సెలెక్టర్లు అవళింభిస్తున్న తీరుపై అసహనం వ్యక్తం చేశాడు. భారత క్రికెట్‌లో హాస్యాస్పదమైన విషయాలు చాలా జరుగుతున్నాయని, జలజ్‌ ఉదంతం ఇందుకు ఓ ఉదాహరణ మాత్రమే అని అన్నాడు. రంజీల్లో రాణించినా మిగతా దేశవాలీ టోర్నీలకు ఎంపిక చేయకపోతే రంజీ ట్రోఫీ ఆడటంలో అర్ధమే లేదని తెలిపాడు. భారత క్రికెట్‌లో ఇలాంటి పరిస్థితులను చూస్తుంటే సిగ్గుతో తలదించుకోవాల్సి వస్తుందని వాపోయాడు.

There are many laughable things happening in Indian cricket. The highest wicket taker in Ranji Trophy not being picked even for the South Zone team is as baffling as it gets. Just renders the Ranji Trophy useless..what a shame https://t.co/pI57RbrI81

ఈ విషయాలను ఇండియన్‌ డొమెస్టిక్‌ క్రికెట్‌ ఫోరమ్‌కు ట్యాగ్‌ చేస్తూ ట్వీట్‌ చేశాడు. బీసీసీఐ జూనియర్‌ సెలెక్షన్‌ కమిటీ మాజీ ఛైర్మన్‌ అయిన వెంకటేశ్‌ ప్రసాద్‌ ఈ ఏడాది ఆరంభంలో టీమిండియాకు కేఎల్‌ రాహుల్‌ను ఎంపిక చేసినప్పుడు కూడా ఇలాగే సెలెక్టర్లను నిలదీశాడు. కేఎల్‌ రాహుల్‌ ఫామ్‌లో లేకపోయినా టీమిండియాకు ఎలా ఎంపిక చేస్తారని ప్రసాద్‌ నాడు సెలెక్టర్లను ప్రశ్నించాడు.

కాగా, 36 ఏళ్ల జలజ్‌ సక్సేనా 2022-23 రంజీ సీజన్‌లో 7 మ్యాచ్‌ల్లో 6 సార్లు 5 వికెట్ల ఘనత సాధించి 50 వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఆ సీజన్‌లో ఇతనే లీడింగ్‌ వికెట్‌టేకర్‌. ఓవరాల్‌గా జలజ్‌ తన దేశవాలీ కెరీర్‌లో 133 ఫస్ట్‌ క్లాస్‌ మ్యాచ్‌లు, 104 లిస్ట్‌-ఏ, 66 టీ20లు ఆడాడు. ఈ మధ్యప్రదేశ్‌ ఆల్‌రౌండర్‌ ఐపీఎల్‌లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ తరఫున కూడా ఓ మ్యాచ్‌ ఆడాడు.

I DONT understand selection committee these days



BABA INDRAJITH plays for Rest of India against MP in the first week of March 2023.



There has been no first class matches post that , but he doesn't feature for SOUTH ZONE in the duleep trophy.



Can someone tell me why??#bcci

— DK (@DineshKarthik) June 14, 2023