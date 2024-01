రికార్డుపుటల్లోకెక్కిన కేరళ క్రికెటర్‌

కేరళ క్రికెటర్‌ జలజ్‌ సక్సేనా రికార్డుపుటల్లోకెక్కాడు. రంజీ ట్రోఫీ 2024 సీజన్‌లో భాగంగా ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌తో జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో సమర్థ్‌ సింగ్‌ వికెట్‌ తీయడంతో దేశవాలీ క్రికెట్‌లో (అన్ని ఫార్మాట్లు కలిపి) 600 వికెట్ల అరుదైన మైలురాయిని తాకాడు. స్పిన్‌ ఆల్‌రౌండర్‌ అయిన జలజ్‌.. ప్రొఫెషనల్‌ క్రికెట్‌లో 600 వికెట్లు పడగొట్టడంతో పాటు 9000కు పైగా పరుగులు చేసి అత్యంత అరుదైన డబుల్‌ను సాధించాడు. జలజ్‌కు ముందు దేశవాలీ క్రికెట్‌లో ఈ ఘనతను కేవలం ఇద్దరు మాత్రమే సాధించారు. వినూ మన్కడ్‌, మదన్‌ లాల్‌ మాత్రమే ప్రొఫెషనల్‌ క్రికెట్‌లో 9000 పరుగులు, 600 వికెట్ల మైలురాయిని తాకారు.

ఇదిలా ఉంటే, కేరళతో జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో ఉత్తర్‌ప్రదేశ​ పట్టుబిగించింది. నాలుగో రోజు లంచ్‌ విరామం సమయానికి ఆ జట్టు 357 పరుగుల ఆధిక్యంలో ఉంది. సెకెండ్‌ ఇన్నింగ్స్‌లో ఆ జట్టు 2 వికెట్ల నష్టానికి 298 పరుగులు చేసి ఇన్నింగ్స్‌ను కొనసాగిస్తుంది. యూపీ సెకెండ్‌ ఇన్నింగ్స్‌లో ఆర్యన్‌ జుయెల్‌ (115) సెంచరీతో కదంతొక్కగా.. ప్రియం గార్గ్‌ (95) సెంచరీ దిశగా అడుగులు వేస్తున్నాడు. సమర్థ్‌ సింగ్‌ (43) ఓ మోస్తరుగా రాణించగా.. ప్రియం గార్గ్‌కు జతగా ఆక్ష్‌దీప్‌ సింగ్‌ (28) క్రీజ్‌లో ఉన్నాడు. జలజ్‌ సక్సేనా, బాసిల్‌ థంపి తలో వికెట్‌ పడగొట్టారు.

Jalaj Saxena becomes the third Indian player to achieve the double of 9000 runs and 600 wickets across domestic formats. He's just behind Vinoo Mankad and Madan Lal.

