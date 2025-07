Viral Video: నిప్పులు చెరిగిన ఆసీస్‌ పేసర్‌.. దెబ్బకు రెండుగా చీలిన వికెట్‌

ఇంగ్లండ్‌లో జరుగుతున్న టీ20 బ్లాస్‌లో ఆస్ట్రేలియా యువ ఫాస్ట్‌ బౌలర్‌ రిలే మెరిడిత్‌ చెలరేగిపోయాడు. నిప్పులు చెరిగే బౌలింగ్‌తో ప్రత్యర్థి బ్యాటర్లను భయభ్రాంతులకు గురి చేశాడు. ఈ టోర్నీలో సోమర్‌సెట్‌కు ఆడుతున్న మెరిడిత్‌.. నిన్న (జులై 8) ఎసెక్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో అరివీర భయంకరంగా బౌలింగ్‌ చేశాడు.

ఇన్నింగ్స్‌ మూడో ఓవర్‌ నాలుగో బంతికి ఎసెక్స్‌ ఓపెనర్‌ కైల్‌ పెప్పర్‌ను క్లీన్‌ బౌల్డ్‌ చేయగా.. వికెట్‌ మధ్యలో రెండు ముక్కలుగా చీలింది. ఇది చూసి మెడిరిత్‌ చాలా ఆనందపడ్డాడు. సహజంగానే ఏ ఫాస్ట్‌ బౌలర్‌కు అయినా ఇది గర్వంచదగ్గ సందర్భం. మెరిడిత్‌ కూడా దీన్ని ఎంజాయ్‌ చేశాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌మీడియాలో వైరలవుతుంది.

