Sreesanth: టీమిండియా ఐసీసీ టోర్నీ గెలిచిన రెండు సందర్భాల్లో జట్టులో భాగమై మధుర జ్ఞాపకాలు మిగుల్చుకున్నాడు మాజీ ఫాస్ట్‌ బౌలర్‌ శ్రీశాంత్‌. మిస్టర్‌ కూల్‌ ఎంఎస్‌ ధోని సారథ్యంలో 2007 టీ20 ప్రపంచకప్‌, 2011 వన్డే ప్రపంచకప్‌ సాధించిన టీమిండియాలో అతడు సభ్యుడు. అయితే, స్పాట్‌ ఫిక్సింగ్‌ ఆరోపణల కారణంగా శ్రీశాంత్‌ కెరీర్‌ మసకబారిపోయింది.

The @msdhoni -led #TeamIndia created history as they lifted the ICC World T20 Trophy. 🏆 👏

ఈ నేపథ్యంలో నిషేధం ఎదుర్కొన్న శ్రీశాంత్‌.. దేశవాళీ క్రికెట్‌లో అడుగుపెట్టినా.. జాతీయ జట్టులో పునరాగమనం చేయలేకపోయాడు. ఈ క్రమంలో ఈ ఏడాది మార్చిలో అతడు అన్ని ఫార్మాట్లకు రిటైర్మెంట్‌ ప్రకటించాడు.

Etched in our memories FOREVER! ☺️ ☺️

🗓️ #OnThisDay in 2011, #TeamIndia won the ODI World Cup for the second time. 🏆 🙌 pic.twitter.com/HcsrWzJGJ1

