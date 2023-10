టీమిండియా స్టార్‌ బ్యాటర్‌ శుభ్‌మన్‌ గిల్‌ గత కొన్ని రోజులుగా డెంగ్యూతో బాధపడుతున్న విషయం తెలిసిందే. దీంతో గిల్‌ వరల్డ్‌కప్‌లో ఆస్ట్రేలియాతో మ్యాచ్‌ ఆడటంం అనుమానంగా మారింది. గిల్‌ త్వరగా కోలుకుని ఆసీస్‌తో మ్యాచ్‌లో బరిలోకి దిగాలని యావత్‌ భారత దేశం కోరుకుంటుంది. గిల్‌ త్వరగా కోలుకోవాలని క్రికెట్‌ గాడ్‌ సచిన్‌ టెండూల్కర్‌ గారాలపట్టి సారా టెండూల్కర్‌ కూడా కోరుకుంది. ఈ మేరకు ఆమె ట్వీట్‌ చేసింది. అయితే సారా చేసిన ఈ ట్వీట్‌ ఫేక్‌ అని కూడా ప్రచారం​ జరుగుతుం‍ది. సారాకు అసలు ట్విటర్‌ అకౌంటే లేదని గతంలో సచిన్‌ చెప్పాడు. దీంతో సారా ఈ ట్వీట్‌ చేసిందా లేదా వేరెవరైనా ఫేక్‌ ట్వీట్‌ చేశారా అన్నది తెలియాల్సి ఉంది.

Get well soon #ShubmanGill 💙🇮🇳 pic.twitter.com/sF1Nlr9Qbj

— Sara Tendulkar (@imsaratendulkar) October 6, 2023